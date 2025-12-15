Президент США Дональд Трамп задоволений результатами переговорів між українською та американською делегаціями, які відбулися 14 та 15 грудня у Берліні. Про це повідомило Sky News з посиланням на американського чиновника.

Деталі

Переговори були дуже позитивними, і було досягнуто консенсусу з низки питань, сказав співрозмовник видання. Він наголосив, що деякі питання ще залишаються відкритими, але Дональд Трамп задоволений прогресом.

Чиновник зазначив, що європейські представники продемонстрували великі результати, і висловив сподівання, що «ми на шляху до миру».

За його словами, сторони досягнули прогресу у питанні гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО, але попередив, що ці «гарантії не будуть діяти вічно».

На переговорах обговорювалися «надзвичайно сильні гарантії», по суті, аналогічні «статті 5», а також дуже сильні механізми стримування, розповіли джерела BBC. Йдеться про чисельність українських військ та доступних їй озброєнь.

Контекст

15 грудня в Берліні відбувся другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Коментуючи результати зустрічі, Зеленський назвав розмову непростою, але продуктивною.

Переговори 14 грудня тривали пʼять годин. Сторони не змогли домовитися про ключове – запропоновану США «демілітаризовану зону» в Донецькій області, повідомила Bild із посиланням на джерела. Водночас за їхніми словами, Київ нібито готовий відмовитися від вступу до НАТО та якнайшвидше провести вибори.

Зазначається, що Україна готова до тимчасового «заморожування» фронту та фактичної втрати контролю над окупованими територіями, але категорично відкидає вимогу вивести війська з частини Донецької області під контролем Києва. США пропонували компроміс: Україна відступає приблизно на 5600 кв. км, а російські війська туди не входять. Москва підтримала ідею, але пропонує замість армії розмістити сили Росгвардії. Українські чиновники називають це рівнозначним капітуляції. Київ запропонував взаємне відступання обох сторін на рівну відстань.