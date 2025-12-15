Переговоры между Украиной и США в Берлине завершились. В центре дискуссий – гарантии безопасности для Украины, территориальные вопросы и финансовые механизмы за счет замороженных российских активов. Стороны говорят о продуктивном разговоре. С какими позициями они подходили к переговорам? Главное из статей Bloomberg и Financial Times .

Второй раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны с Россией, которые состоялись в Берлине, завершились без публичного объявления финальных договоренностей, однако стороны называют их конструктивными. Секретарь СНБО Рустем Умеров, который принимал участие в переговорах, заявил, что диалог был содержательным и направленным на поиск реальных решений. «Мы надеемся, что уже до конца дня удастся выйти на договоренность, которая приблизит нас к миру», – написал он в соцсети X.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент Владимир Зеленский отметил, что стороны имеют разные позиции в вопросе территорий, однако положительно оценил возможность поиска финального решения.

С чем стороны подходили и какие компромиссы обсуждали за закрытыми дверями – Forbes Ukraine проанализировал материалы международных медиа Bloomberg и Financial Times.

Донбасс и территориальные вопросы

Американская сторона поддерживает требование Москвы, чтобы Украина вывела войска из части Донецкой области, которую Россия не смогла захватить военным путем с 2014 года, отмечает Bloomberg. Для Киева это не только политически, но и стратегически важный регион – наиболее укрепленная линия фронта на востоке страны.

Донбасс – это не просто территория, а целый «пояс крепостей» с городами Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск, которые сдерживали российское наступление в течение войны. Захват или передача территории Донбасса облегчила бы России продвидвижение вглубь Украины, говорится в материале Financial Times.

Несмотря на более $1 млрд инвестиций Украины в оборонительные укрепления Донбасса, российские войска в последнее время продвинулись вперед. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что на отдельных участках вблизи Покровска украинские силы были вынуждены частично отойти из-за интенсивности россиян. Это усиливает давление на Киев в переговорах и подтверждает аргументы Вашингтона о необходимости компромисса, пишет FT. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает территориальные уступки как «неизбежный элемент» любого мирного соглашения, пишет FT со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами с украинскими чиновниками в Берлине. Фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский остается принципиальным. Он неоднократно заявлял, что не имеет юридического и морального права отказываться от украинских территорий и что любое такое соглашение повлечет серьезный внутренний кризис, отмечает Bloomberg. Зеленский настаивает на прекращении огня по нынешней линии огня и отмечает, что компромиссы без гарантий безопасности будут означать лишь паузу перед новой войной, добавляет издание.

Американская сторона также продвигает идею создания «нейтральной, демилитаризованной буферной зоны» на востоке Украины – по аналогии с корейской моделью. В предыдущих версиях плана эта зона даже предусматривалась как международно признанная территория России, отмечает Financial Times. Один из европейских дипломатов, присутствовавших на брифинге американской стороны, назвал эти предложения «тошнотворными», пишет FT.

Украинские и западные аналитики предостерегают, что подобная модель рискует повторить ошибки Минских соглашений, которые заморозили конфликт, но не смогли предотвратить полномасштабное вторжение в 2022 году. Компромиссы не остановят Кремль: «Путин не остановится. Он видит Украину как мост в Европу», – замечает Нобелевский лауреат мира Александра Матвийчук, которую цитирует FT.

Альтернатива НАТО

В то же время Киев отмечает готовность к компромиссам в вопросе вступления в НАТО. Зеленский допускает отказ от перспективы членства в Альянсе при условии заключения двусторонних соглашений по безопасности со США, европейскими государствами и потенциально с Канадой и Японией, которые по своей сути напоминали бы механизм «Статьи 5», пишет Bloomberg со ссылкой на одного из европейских топ-чиновников, знакомых с ходом переговоров.

«Это не могут быть документы или обещания, это должны быть реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина могла защитить себя. Мы должны понимать, что Донбасс – это не конечная цель Путина», – подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя переговоры, пишет Bloomberg.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото пресс-служба Владимира Зеленского

Позиция России

Россия не участвовала в переговорах в Берлине и демонстрирует жесткую позицию относительно возможных договоренностей. Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Москва не готова принимать изменения к американским предложениям, которые уже были согласованы с Кремлем, сообщает Bloomberg. По его словам, любые корректировки, предложенные Украиной или европейскими союзниками, вызовут «очень серьезные возражения» со стороны России, добавляет издание.

В Кремле также дают понять, что территориальные вопросы остаются принципиальными. Москва пытается через переговоры получить контроль над теми частями Донбасса, которые не смогла захватить военным путем с 2014 года, отмечает Financial Times.

Параллельно Кремль пытается защитить свои финансовые интересы. Центральный банк России подал иск против депозитария Euroclear на сумму $229 млрд, пытаясь деблокировать или вернуть замороженные активы, которые Запад рассматривает как источник финансирования помощи Украине, пишет Bloomberg.

В итоге переговоры в Берлине демонстрируют расхождение подходов. США стремятся к быстрому соглашению, даже ценой неприемлемых компромиссов для Украины, тогда как Киев и большинство европейских союзников настаивают, что мир без четких гарантий безопасности и без сохранения территориальной целостности лишь отложит следующий этап войны, пишет Bloomberg.