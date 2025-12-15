Второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером – в понедельник в Берлине завершился. Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет «Интерфакс-Украина» . Комментируя результаты встречи, Зеленский назвал разговор непростым, но продуктивным.

Детали

После переговоров Зеленский отправился на встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая была запланирована заранее. После визита во дворец Бельвю президент Украины также должен встретиться с главой Бундестага Юлией Клёкнер, а затем – с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, сказал Литвин.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отметил, что пока неизвестно, примут ли участие в вечерней встрече европейских лидеров американские переговорщики Уиткофф и Кушнер, хотя приглашение им было отправлено.

Дополнено в 17:15 Секретарь СНБО Рустем Умеров, который принял участие в двухдневных переговорах с американской делегацией в Берлине, назвал их конструктивными. «Мы надеемся, что уже до конца дня удастся выйти на договоренность, которая приблизит нас к миру», – написал Умеров в соцсети X. Он подчеркнул, что американская команда во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает «чрезвычайно конструктивно, помогая Украине найти путь к мирному соглашению, которое будет длительным».

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который принял участие в двухдневных переговорах с американской делегацией в Берлине, назвал их конструктивными. «Мы надеемся, что удастся выйти на договоренность, которая приблизит нас к миру», – написал Умеров в соцсети X. Он подчеркнул, что американская команда во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает «чрезвычайно конструктивно, помогая Украине найти путь к мирному соглашению, которое будет длительным». 18:05 Зеленский назвал конструктивными переговоры с представителями американской делегации в Берлине. «У нас всегда такие разговоры – они непростые, скажу вам честно. Но разговор был продуктивный, много, очень много деталей. Важно, чтобы мир стал достойным. Для нас это важно. Такое есть важное слово, на котором мы очень часто фокусируемся, – достоинство. Это то, что остановило Россию. Люди такие в Украине», – сказал Зеленский на закрытии Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине 15 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Берлин 14 декабря. В тот же день там состоялся первый раунд переговоров украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В переговорах принимает участие канцлер Германии Фридрих Мерц. В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Минобороны Андрей Гнатов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Как свидетельствуют обнародованные фото, с американской стороны кроме Уиткоффа и Кушнера во встрече также принял участие верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Переговоры 14 декабря продолжались пять часов. Стороны не смогли договориться о ключевом – предложенной США «демилитаризованной зоне» в Донецкой области, сообщила Bild со ссылкой на источники. В то же время по их словам, Киев якобы готов отказаться от вступления в НАТО и как можно быстрее провести выборы.

Отмечается, что Украина готова к временному «замораживанию» фронта и фактической потере контроля над оккупированными территориями, но категорически отвергает требование вывести войска из части Донецкой области под контролем Киева. США предлагали компромисс: Украина отступает примерно на 5600 кв. км, а российские войска туда не входят. Москва поддержала идею, но предлагает вместо армии разместить силы Росгвардии. Украинские чиновники называют это равнозначным капитуляции. Киев предложил взаимное отступление обеих сторон на равное расстояние.