Трамп предостерег американских автопроизводителей от повышения цен из-за пошлин – WSJ

Дональд Трамп предостерег руководителей крупнейших американских автокомпаний от повышения цен в связи с новыми пошлинами, заявив, что Белый дом негативно воспримет такое решение. Это вызвало опасения у некоторых автопроизводителей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники 27 марта.

Подробности

Трамп настаивал, что автопроизводители должны быть благодарны за отмену требований Джо Байдена об электромобилях и что новые пошлины принесут им пользу, пишет издание. Он подчеркнул, что возвращает производство в США, по его словам, это выгоднее для отрасли.

В среду Трамп объявил о 25% пошлине на импортные автомобили и запчасти с 2 апреля, что почти наверняка заставит производителей повысить цены. Большинство автокомпаний зависит от импортных комплектующих, даже для автомобилей, собранных в США.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к маю цены на авто могут вырасти на 11–12% из-за пошлин. В то же время автопроизводители пытаются объяснить администрации Трампа, что тарифы нельзя компенсировать без роста стоимости машин. Тарифы, вне зависимости от уровня, невозможно полностью поглотить, говорят автопроизводители.

Эксперты отмечают, что Трамп пытается одновременно бороться с инфляцией и менять торговую политику США, что создает экономические вызовы его администрации.

Контекст

Президент США Дональд Трамп в обращении из Овального кабинета объявил о введении 25% пошлины на импортные автомобили с 2 апреля, назвав это «началом Дня освобождения Америки». Он подчеркнул, что автомобили, собранные в США, не будут подпадать под действие тарифов.

Трамп утверждает, что пошлины поощрят автопроизводителей инвестировать в производство в США вместо Канады и Мексики. Однако его тарифная политика создает неопределенность для бизнеса и мировых рынков.

По данным Cox Automotive, пошлины могут повысить цены на авто, произведенные в США, на $3000, а на импортные модели из Канады и Мексики – на $6000. Аналитики прогнозируют, что это сократит производство на американских автозаводах на 30%.