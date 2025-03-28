Трамп предостерег американских автопроизводителей от повышения цен из-за пошлин – WSJ

Дональд Трамп предостерег руководителей крупнейших американских автокомпаний от повышения цен в связи с новыми пошлинами, заявив, что Белый дом негативно воспримет такое решение. Это вызвало опасения у некоторых автопроизводителей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники 27 марта.
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- Трамп настаивал, что автопроизводители должны быть благодарны за отмену требований Джо Байдена об электромобилях и что новые пошлины принесут им пользу, пишет издание. Он подчеркнул, что возвращает производство в США, по его словам, это выгоднее для отрасли.
- В среду Трамп объявил о 25% пошлине на импортные автомобили и запчасти с 2 апреля, что почти наверняка заставит производителей повысить цены. Большинство автокомпаний зависит от импортных комплектующих, даже для автомобилей, собранных в США.
- Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к маю цены на авто могут вырасти на 11–12% из-за пошлин. В то же время автопроизводители пытаются объяснить администрации Трампа, что тарифы нельзя компенсировать без роста стоимости машин. Тарифы, вне зависимости от уровня, невозможно полностью поглотить, говорят автопроизводители.
- Эксперты отмечают, что Трамп пытается одновременно бороться с инфляцией и менять торговую политику США, что создает экономические вызовы его администрации.
Контекст
Президент США Дональд Трамп в обращении из Овального кабинета объявил о введении 25% пошлины на импортные автомобили с 2 апреля, назвав это «началом Дня освобождения Америки». Он подчеркнул, что автомобили, собранные в США, не будут подпадать под действие тарифов.
Трамп утверждает, что пошлины поощрят автопроизводителей инвестировать в производство в США вместо Канады и Мексики. Однако его тарифная политика создает неопределенность для бизнеса и мировых рынков.
По данным Cox Automotive, пошлины могут повысить цены на авто, произведенные в США, на $3000, а на импортные модели из Канады и Мексики – на $6000. Аналитики прогнозируют, что это сократит производство на американских автозаводах на 30%.
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