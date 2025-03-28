Трамп застеріг американських автовиробників від підвищення цін через мита – WSJ

Дональд Трамп застеріг керівників найбільших американських автокомпаній від підвищення цін через нові мита, заявивши, що Білий дім негативно сприйме таке рішення. Це викликало побоювання у деяких автовиробників, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела 27 березня.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Деталі
- Трамп наполягав, що автовиробники мають бути вдячні за скасування вимог Джо Байдена про електромобілі і що нові мита принесуть їм користь, пише видання. Він наголосив, що повертає виробництво в США, що, за його словами, вигідніше для галузі.
- У середу Трамп оголосив про 25% мито на імпортні автомобілі та запчастини з 2 квітня, що майже напевно змусить виробників підвищити ціни. Більшість автокомпаній залежить від імпортних комплектуючих, навіть для авто, зібраних у США.
- Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до травня ціни на авто можуть зрости на 11-12% через мита. Водночас автовиробники намагаються пояснити адміністрації Трампа, що тарифи не можна компенсувати без зростання вартості машин. Тарифи, незалежно від рівня, неможливо повністю поглинути, говорять автовиробники.
- Експерти зазначають, що Трамп намагається одночасно боротися з інфляцією та змінювати торговельну політику США, що створює економічні виклики для його адміністрації.
Контекст
Президент США Дональд Трамп у зверненні з Овального кабінету оголосив про запровадження 25% мита на імпортні автомобілі з 2 квітня, назвавши це «початком Дня визволення Америки». Він підкреслив, що авто, зібрані у США, не підпадатимуть під дію тарифів.
Трамп стверджує, що мита заохотять автовиробників інвестувати у виробництво в США замість Канади та Мексики. Однак його тарифна політика вже створює невизначеність для бізнесу та світових ринків.
За даними Cox Automotive, мита можуть підвищити ціни на авто, вироблені в США, на $3000, а на імпортні моделі з Канади та Мексики – на $6000. Аналітики прогнозують, що це скоротить виробництво на американських автозаводах на 30%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.