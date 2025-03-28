Трамп застеріг американських автовиробників від підвищення цін через мита – WSJ

Дональд Трамп застеріг керівників найбільших американських автокомпаній від підвищення цін через нові мита, заявивши, що Білий дім негативно сприйме таке рішення. Це викликало побоювання у деяких автовиробників, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела 27 березня.

Деталі

Трамп наполягав, що автовиробники мають бути вдячні за скасування вимог Джо Байдена про електромобілі і що нові мита принесуть їм користь, пише видання. Він наголосив, що повертає виробництво в США, що, за його словами, вигідніше для галузі.

У середу Трамп оголосив про 25% мито на імпортні автомобілі та запчастини з 2 квітня, що майже напевно змусить виробників підвищити ціни. Більшість автокомпаній залежить від імпортних комплектуючих, навіть для авто, зібраних у США.

Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до травня ціни на авто можуть зрости на 11-12% через мита. Водночас автовиробники намагаються пояснити адміністрації Трампа, що тарифи не можна компенсувати без зростання вартості машин. Тарифи, незалежно від рівня, неможливо повністю поглинути, говорять автовиробники.

Експерти зазначають, що Трамп намагається одночасно боротися з інфляцією та змінювати торговельну політику США, що створює економічні виклики для його адміністрації.

Контекст

Президент США Дональд Трамп у зверненні з Овального кабінету оголосив про запровадження 25% мита на імпортні автомобілі з 2 квітня, назвавши це «початком Дня визволення Америки». Він підкреслив, що авто, зібрані у США, не підпадатимуть під дію тарифів.

Трамп стверджує, що мита заохотять автовиробників інвестувати у виробництво в США замість Канади та Мексики. Однак його тарифна політика вже створює невизначеність для бізнесу та світових ринків.

За даними Cox Automotive, мита можуть підвищити ціни на авто, вироблені в США, на $3000, а на імпортні моделі з Канади та Мексики – на $6000. Аналітики прогнозують, що це скоротить виробництво на американських автозаводах на 30%.