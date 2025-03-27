Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпорт автомобілів. Як відреагували ЄС, Канада та Японія

Президент США Дональд Трамп ввечері 26 березня оголосив про введення 25-відсоткових мит на імпорт автомобілів. Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, рішення набуде чинності 2 квітня. Акції американських автовиробників та їхніх світових конкурентів впали, реагуючи на заяву, пише Reuters. Майже половина всіх проданих у США минулого року автомобілів були імпортними, за даними дослідницької компанії GlobalData.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Ключові факти
- «Це початок Дня визволення в Америці», – сказав напередодні Трамп в Овальному кабінеті. «Якщо ви робите свій автомобіль у Сполучених Штатах, то жодних тарифів не буде».
- Трамп повторив, що, на його очікування, автомобільне мито спонукає автовиробників збільшити інвестиції в США, а не в Канаду чи Мексику.
- У відповідь на цю новину акції General Motors упали на 8% на вторинному ринку торгівлі. Акції Ford і акції материнської компанії Chrysler Stellantis, що торгуються в США впали приблизно на 4,5% кожна. В Азії акції Toyota Motor, Honda Motor і Hyundai Motor впали між 3% і 4%. Акції Tesla, яка виробляє автівки для ринку США у цій країні, але з деякими імпортними деталями знизилися на 1,3%.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила жаль з приводу рішення США запровадити тарифи. «Автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та якісних робочих місць завдяки тісно інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Тарифи — це податки. Вони погані для бізнесу і ще гірші для споживачів як у США, так і в Євросоюзі», – зазначила вона. За її словами, ЄС буде оцінювати ці мита разом з іншими заходами, які США планують найближчими днями.
- «ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси… Ми спільно захищатимемо наших працівників, бізнес і споживачів у всьому ЄС», — сказала президентка ЄК.
- Премʼєр-міністр Японії Ісіба Сіґеру заявив, що країна «розглядає всі варіанти, щоб знайти найефективнішу відповідь». «Японія — країна, яка вкладає найбільший обсяг інвестицій у Сполучені Штати, тому ми питаємо, чи має сенс (Вашингтону) застосовувати єдині тарифи до всіх країн», – сказав він.
- Канада незабаром відреагує на нові мита на імпортні автомобілі, оголошені Трампом, і може ввести заходи у відповідь проти Сполучених Штатів, заявив премʼєр-міністр Марк Карні. Він назвав дії Трампа «прямою атакою» і повідомив журналістам, що 27 березня він скличе засідання кабінету міністрів на високому рівні, щоб ухвалити рішення про відповідь.
- Іноземні автовиробники попереджають, що витрати у США зростуть, а робочі місця виявляться під загрозою. Нові мита, якщо вони діятимуть протягом тривалого періоду, можуть збільшити вартість покупки середнього автомобіля в США на тисячі доларів і ускладнити виробництво автомобілів по всій Північній Америці. Зокрема, через взаємоповʼязані виробничі операції, створені автовиробниками Канади, Мексики та США за останні три десятиліття.
- Група Autos Drive America, що представляє найбільших іноземних автовиробників, таких як Honda, Hyundai, Toyota і Volkswagen, заявила, що «введені мита зроблять виробництво та продаж автомобілів у Сполучених Штатах дорожчими, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення цін, скорочення можливостей для споживачів та зменшення робочих місць у США».
- Трамп пригрозив, що проти ЄС та Канади будуть введені додаткові мита, якщо вони обʼєднають зусилля проти США. «Якщо Європейський Союз співпрацюватиме з Канадою з метою завдати економічної шкоди США, то щодо обох країн буде введено великомасштабні мита, які набагато перевищують заплановані в даний час, щоб захистити кращого друга, який будь-коли був у кожної з цих двох країн!», – написав Трамп.
Контекст
Тарифи Трампа та погрози їхнього запровадження посіяли невизначеність у бізнесі та розбурхали світові ринки з того часу, як він повернувся до Білого дому у січні.
До оголошення нових тарифів постачальник автомобільних послуг Cox Automotive прогнозував, що вони збільшать вартість транспортних засобів, вироблених у США, на $3000, а транспортних засобів, вироблених у Канаді чи Мексиці, — на $6000, без жодних винятків. На думку аналітиків, на автозаводах США може статися падіння виробництва на 30%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.