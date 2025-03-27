Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпорт автомобілів. Як відреагували ЄС, Канада та Японія

Президент США Дональд Трамп ввечері 26 березня оголосив про введення 25-відсоткових мит на імпорт автомобілів. Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, рішення набуде чинності 2 квітня. Акції американських автовиробників та їхніх світових конкурентів впали, реагуючи на заяву, пише Reuters . Майже половина всіх проданих у США минулого року автомобілів були імпортними, за даними дослідницької компанії GlobalData.

Ключові факти

«Це початок Дня визволення в Америці», – сказав напередодні Трамп в Овальному кабінеті. «Якщо ви робите свій автомобіль у Сполучених Штатах, то жодних тарифів не буде».

Трамп повторив, що, на його очікування, автомобільне мито спонукає автовиробників збільшити інвестиції в США, а не в Канаду чи Мексику.

У відповідь на цю новину акції General Motors упали на 8% на вторинному ринку торгівлі. Акції Ford і акції материнської компанії Chrysler Stellantis, що торгуються в США впали приблизно на 4,5% кожна. В Азії акції Toyota Motor, Honda Motor і Hyundai Motor впали між 3% і 4%. Акції Tesla, яка виробляє автівки для ринку США у цій країні, але з деякими імпортними деталями знизилися на 1,3%.

General Motors упали на 8% на вторинному ринку торгівлі. Акції Ford і акції материнської компанії Chrysler Stellantis, що торгуються в США впали приблизно на 4,5% кожна. В Азії акції Toyota Motor, Honda Motor і Hyundai Motor впали між 3% і 4%. Акції Tesla, яка виробляє автівки для ринку США у цій країні, але з деякими імпортними деталями знизилися на 1,3%. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила жаль з приводу рішення США запровадити тарифи. «Автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та якісних робочих місць завдяки тісно інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Тарифи — це податки. Вони погані для бізнесу і ще гірші для споживачів як у США, так і в Євросоюзі», – зазначила вона. За її словами, ЄС буде оцінювати ці мита разом з іншими заходами, які США планують найближчими днями.

Урсула фон дер Ляєн висловила жаль з приводу рішення США запровадити тарифи. «Автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та якісних робочих місць завдяки тісно інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Тарифи — це податки. Вони погані для бізнесу і ще гірші для споживачів як у США, так і в Євросоюзі», – зазначила вона. За її словами, ЄС буде оцінювати ці мита разом з іншими заходами, які США планують найближчими днями. «ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси… Ми спільно захищатимемо наших працівників, бізнес і споживачів у всьому ЄС», — сказала президентка ЄК.

Премʼєр-міністр Японії Ісіба Сіґеру заявив, що країна «розглядає всі варіанти, щоб знайти найефективнішу відповідь». «Японія — країна, яка вкладає найбільший обсяг інвестицій у Сполучені Штати, тому ми питаємо, чи має сенс (Вашингтону) застосовувати єдині тарифи до всіх країн», – сказав він.

Ісіба Сіґеру заявив, що країна «розглядає всі варіанти, щоб знайти найефективнішу відповідь». «Японія — країна, яка вкладає найбільший обсяг інвестицій у Сполучені Штати, тому ми питаємо, чи має сенс (Вашингтону) застосовувати єдині тарифи до всіх країн», – сказав він. Канада незабаром відреагує на нові мита на імпортні автомобілі, оголошені Трампом, і може ввести заходи у відповідь проти Сполучених Штатів, заявив премʼєр-міністр Марк Карні. Він назвав дії Трампа «прямою атакою» і повідомив журналістам, що 27 березня він скличе засідання кабінету міністрів на високому рівні, щоб ухвалити рішення про відповідь.

незабаром відреагує на нові мита на імпортні автомобілі, оголошені Трампом, і може ввести заходи у відповідь проти Сполучених Штатів, заявив премʼєр-міністр Марк Карні. Він назвав дії Трампа «прямою атакою» і повідомив журналістам, що 27 березня він скличе засідання кабінету міністрів на високому рівні, щоб ухвалити рішення про відповідь. Іноземні автовиробники попереджають, що витрати у США зростуть, а робочі місця виявляться під загрозою. Нові мита, якщо вони діятимуть протягом тривалого періоду, можуть збільшити вартість покупки середнього автомобіля в США на тисячі доларів і ускладнити виробництво автомобілів по всій Північній Америці. Зокрема, через взаємоповʼязані виробничі операції, створені автовиробниками Канади, Мексики та США за останні три десятиліття.

Група Autos Drive America, що представляє найбільших іноземних автовиробників, таких як Honda, Hyundai, Toyota і Volkswagen, заявила, що «введені мита зроблять виробництво та продаж автомобілів у Сполучених Штатах дорожчими, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення цін, скорочення можливостей для споживачів та зменшення робочих місць у США».

Трамп пригрозив, що проти ЄС та Канади будуть введені додаткові мита, якщо вони обʼєднають зусилля проти США. «Якщо Європейський Союз співпрацюватиме з Канадою з метою завдати економічної шкоди США, то щодо обох країн буде введено великомасштабні мита, які набагато перевищують заплановані в даний час, щоб захистити кращого друга, який будь-коли був у кожної з цих двох країн!», – написав Трамп.

Контекст

Тарифи Трампа та погрози їхнього запровадження посіяли невизначеність у бізнесі та розбурхали світові ринки з того часу, як він повернувся до Білого дому у січні.

До оголошення нових тарифів постачальник автомобільних послуг Cox Automotive прогнозував, що вони збільшать вартість транспортних засобів, вироблених у США, на $3000, а транспортних засобів, вироблених у Канаді чи Мексиці, — на $6000, без жодних винятків. На думку аналітиків, на автозаводах США може статися падіння виробництва на 30%.