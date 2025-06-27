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Трамп заявил о подписании торгового перемирия между США и Китаем

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай подписали торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве, пишет Financial Times. Белый дом в ближайшее время планирует добиться соглашений еще с 10 основными торговыми партнерами.

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Ключевые факты

  • «Мы только вчера подписали соглашение с Китаем», – заявил президент в Белом доме 26 июня, не прибегая к подробностям.
  • Представитель Белого дома заявил, что США и Китай «договаривались о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения», имея в виду торговые переговоры, которые провели страны в мае, когда они впервые договорились о перемирии.
  • Два человека, знакомых с ситуацией, заявили, что Вашингтон и Пекин, вероятно, выложили в письменном виде то, что ранее обсуждалось, но не было включено в официальный документ. По словам источника, договоренность касается «того, как мы можем снова ускорить поставки редкоземельных металлов в США».
  • Соглашение в Женеве включало значительное снижение пошлин на 90 дней, пока стороны пытались выработать всеобъемлющее торговое соглашение. Однако соглашение остановилось из-за разногласий по поводу китайского экспорта редкоземельных металлов и экспортного контроля США.
  • Ранее в этом месяце министр финансов Скотт Бессент возглавил команду, в которую входили министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США Джеймисон Грир, для переговоров в Лондоне с вице-премьером Китая Хэ ​​Лифеном с целью разрешения тупиковой ситуации. Через два дня стороны заявили, что достигли соглашения, но не предоставили никаких подробностей.
  • Лютник заявил 26 июня, что они завершили соглашение, которое первоначально было достигнуто в Женеве. «Это соглашение было подписано и скреплено два дня назад, – сказал он Bloomberg. – Они собираются поставлять нам редкоземельные элементы». И как только они это сделают, мы снимем наши контрмеры, говорит он.
  • Лютник сообщил, что Трамп также готов завершить ряд торговых соглашений в ближайшие две недели в связи с установленным президентом крайним сроком 9 июля для возобновления более высоких пошлин, прекращенных им в апреле. «Мы собираемся заключить 10 лучших соглашений, поместить их в нужную категорию, а затем остальные страны присоединятся к ним», – сказал он.

Контекст

Соглашение появилось в то время, когда администрация Трампа работает над достижением широких соглашений о торговле с многочисленными партнерами перед последним сроком 9 июля, когда будут повторно применены «взаимные» пошлины, объявленные президентом в апреле. Эта пошлина, составляющая до 50% для большинства торговых партнеров США, была временно снижена до 10% на 90 дней, чтобы позволить иностранным странам вести переговоры.

С тех пор официальные лица США ведут интенсивные переговоры с такими странами, как Индия, Вьетнам, Южная Корея, Япония, и с ЕС для достижения постоянного урегулирования.

Пока только Великобритания достигла торгового соглашения со США, тогда как Китай достиг более низких «взаимных» пошлин в размере 10% после встречных пошлин. Трамп также оставил в силе дополнительные тарифы в размере 20% на весь китайский импорт, сославшись на неспособность Пекина замедлить поток фентанила из Китая.

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