Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год на 0,4 п.п., до 2,3%, отметив, что повышение пошлин и усиленная неопределенность создают «значительные препятствия» для большинства экономик мира. Об этом говорится в полугодовом отчете «Глобальные экономические перспективы» от 10 июня.

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В отчете банк снизил прогнозы для почти 70% экономик, в том числе США, Китая, Европы и шести развивающихся регионов, по сравнению с оценками, сделанными полгода назад, до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Трамп нарушил глобальную торговлю серией нестабильных повышений пошлин, что привело к росту средней ставки пошлин в США с менее чем 3% к уровню середины десятых процентов – самого высокого почти за столетие, вызвав соответствующие меры со стороны Китая и других стран.

Всемирный банк стал последним органом, снизившим прогнозы роста из-за непредсказуемой торговой политики Трампа, хотя американские чиновники утверждают, что негативные последствия будут компенсированы ростом инвестиций и еще не утвержденными снижениями налогов.

Банк не прогнозирует рецессию, но отметил, что глобальный экономический рост в этом году будет самым слабым вне рецессии с 2008 года. К 2027 году средний рост мирового ВВП ожидается на уровне всего 2,5%, что является самым медленным темпом за любое десятилетие с 1960-х.

Согласно отчету, глобальная торговля в 2025 году вырастет лишь на 1,8% по сравнению с 3,4% в 2024-м и примерно третью от уровня 5,9% в 2000-х. Прогноз базируется на тарифах, действовавших по состоянию на конец мая, включая 10-процентный тариф США на импорт из большинства стран. Он не учитывает повышение, объявленное Трампом в апреле и отложенное до 9 июля для проведения переговоров.

Всемирный банк прогнозирует, что глобальная инфляция в 2025 году достигнет 2,9%, оставаясь выше допандемического уровня из-за повышения тарифов и напряженности на рынках труда.

«Риски для глобальных перспектив остаются значительно смещенными в сторону снижения», – отмечает банк. Его модели показывают, что дальнейшее повышение средних тарифов США на 10 п.п., вместе с пропорциональными соответствующими мерами других стран, может сократить прогноз на 2025 год еще на 0,5 п.п.

Такое обострение торговых барьеров может привести к «замораживанию глобальной торговли во второй половине этого года, что будет сопровождаться широкомасштабным падением доверия, ростом неопределенности и потрясениями на финансовых рынках», – говорится в отчете.

Однако риск глобальной рецессии оценивается менее чем в 10%.

Контекст

В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из большинства стран, за исключением находящихся под санкциями, в том числе России, Северной Кореи, Кубы и Беларуси. Украина также попала под действие 10-процентных пошлин.

9 апреля Трамп отменил пошлины для всех стран, кроме Китая, где ставки выросли до 145%, тогда как для других стран осталась базовая ставка 10%. В ответ 10 апреля Европейский Союз отложил введение собственных пошлин на американские товары на 90 дней, хотя первоначально их планировали ввести с 15 апреля.

Середина апреля ознаменовалась новой эскалацией: Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 245%. В ответ Китай поднял тарифы на американскую продукцию с 84% до 125%. С 14 мая США и Китай договорились о временном снижении взаимных пошлин на 90 дней.

23 мая Трамп предложил с 1 июня ввести 50-процентные пошлины на товары из ЕС, обвинив Евросоюз в нежелании идти на уступки в переговорах. В то же время он отметил, что пошлины не будут касаться товаров, произведенных или собранных в США. 26 мая президент отсрочил введение этих пошлин до 9 июля.

Отчет Всемирной торговой организации (ВТО) от 16 апреля предупредил, что новые пошлины и торговая неопределенность повлекли за собой «значительное ухудшение» перспектив глобальной торговли. ВТО прогнозирует сокращение объемов торговли товарами на 0,2% в 2025 году, хотя ранее ожидался рост.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год с 3,3% до 2,8%, ссылаясь на риски, связанные с торговой политикой США.

В мае агентство Moodyʼs снизило кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1 из-за роста государственного долга и дефицита бюджета. Это стало первым понижением рейтинга США с 1917 года.