Трамп заявив про підписання торгового перемирʼя між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві, пише Financial Times . Білий дім найближчим часом планує досягти угод ще з 10 основними торговими партнерами.

Ключові факти

«Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм», – заявив президент у Білому домі 26 червня, не вдаючись до подробиць.

Представник Білого дому заявив, що США та Китай «домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди», маючи на увазі торгові переговори, які країни провели у травні, коли вони вперше домовилися про перемирʼя.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, заявили, що Вашингтон і Пекін, ймовірно, виклали письмово те, що раніше обговорювалося, але не було включено в офіційний документ. За словами джерела, домовленість стосується «того, як ми можемо знову прискорити постачання рідкісноземельних металів до США».

Угода в Женеві включала значне зниження мит на 90 днів, поки сторони намагалися виробити всеосяжну торгову угоду. Однак угода зупинилася через розбіжності з приводу китайського експорту рідкісноземельних металів та експортного контролю США.

Раніше цього місяця міністр фінансів Скотт Бессент очолив команду, до якої входили міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США Джеймісон Грір, для переговорів у Лондоні з віцепремʼєром Китаю Хе Ліфеном із метою розвʼязання тупикової ситуації. За два дні сторони заявили, що досягли угоди, але не надали жодних подробиць.

Лютник заявив 26 червня, що вони завершили угоду, яку спочатку було досягнуто в Женеві. «Цю угоду було підписано і скріплено два дні тому, – сказав він Bloomberg. – Вони збираються постачати нам рідкісноземельні елементи». І як тільки вони це зроблять, «ми знімемо наші контрзаходи», каже він.

Лютник повідомив, що Трамп також готовий завершити низку торгових угод у найближчі два тижні у звʼязку з встановленим президентом крайнім терміном 9 липня для відновлення більш високих мит, припинених ним у квітні. «Ми збираємося укласти 10 кращих угод, помістити їх у потрібну категорію, а потім решта країн приєднається до них», – сказав він.

Контекст

Угода зʼявилася в той час, коли адміністрація Трампа працює над досягненням широких угод про торгівлю з численними партнерами перед останнім терміном 9 липня, коли буде повторно застосовано «взаємні» мита, оголошені президентом у квітні. Це мито, що становить до 50% для більшості торгових партнерів США, було тимчасово знижене до 10% на 90 днів, щоб дозволити іноземним країнам вести переговори.

З того часу офіційні особи США ведуть інтенсивні переговори з такими країнами, як Індія, Вʼєтнам, Південна Корея, Японія, та з ЄС для досягнення постійного врегулювання.

Поки що лише Велика Британія досягла торгової угоди зі США, тоді як Китай досяг більш низьких «взаємних» мит у розмірі 10% після зустрічних підвищень мит. Трамп також залишив у силі додаткові тарифи у розмірі 20% на весь китайський імпорт, пославшись на нездатність Пекіна уповільнити потік фентанілу з Китаю.