Трамп заявив про підписання торгового перемирʼя між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві, пише Financial Times. Білий дім найближчим часом планує досягти угод ще з 10 основними торговими партнерами.
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Ключові факти
- «Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм», – заявив президент у Білому домі 26 червня, не вдаючись до подробиць.
- Представник Білого дому заявив, що США та Китай «домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди», маючи на увазі торгові переговори, які країни провели у травні, коли вони вперше домовилися про перемирʼя.
- Двоє людей, знайомих із ситуацією, заявили, що Вашингтон і Пекін, ймовірно, виклали письмово те, що раніше обговорювалося, але не було включено в офіційний документ. За словами джерела, домовленість стосується «того, як ми можемо знову прискорити постачання рідкісноземельних металів до США».
- Угода в Женеві включала значне зниження мит на 90 днів, поки сторони намагалися виробити всеосяжну торгову угоду. Однак угода зупинилася через розбіжності з приводу китайського експорту рідкісноземельних металів та експортного контролю США.
- Раніше цього місяця міністр фінансів Скотт Бессент очолив команду, до якої входили міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США Джеймісон Грір, для переговорів у Лондоні з віцепремʼєром Китаю Хе Ліфеном із метою розвʼязання тупикової ситуації. За два дні сторони заявили, що досягли угоди, але не надали жодних подробиць.
- Лютник заявив 26 червня, що вони завершили угоду, яку спочатку було досягнуто в Женеві. «Цю угоду було підписано і скріплено два дні тому, – сказав він Bloomberg. – Вони збираються постачати нам рідкісноземельні елементи». І як тільки вони це зроблять, «ми знімемо наші контрзаходи», каже він.
- Лютник повідомив, що Трамп також готовий завершити низку торгових угод у найближчі два тижні у звʼязку з встановленим президентом крайнім терміном 9 липня для відновлення більш високих мит, припинених ним у квітні. «Ми збираємося укласти 10 кращих угод, помістити їх у потрібну категорію, а потім решта країн приєднається до них», – сказав він.
Контекст
Угода зʼявилася в той час, коли адміністрація Трампа працює над досягненням широких угод про торгівлю з численними партнерами перед останнім терміном 9 липня, коли буде повторно застосовано «взаємні» мита, оголошені президентом у квітні. Це мито, що становить до 50% для більшості торгових партнерів США, було тимчасово знижене до 10% на 90 днів, щоб дозволити іноземним країнам вести переговори.
З того часу офіційні особи США ведуть інтенсивні переговори з такими країнами, як Індія, Вʼєтнам, Південна Корея, Японія, та з ЄС для досягнення постійного врегулювання.
Поки що лише Велика Британія досягла торгової угоди зі США, тоді як Китай досяг більш низьких «взаємних» мит у розмірі 10% після зустрічних підвищень мит. Трамп також залишив у силі додаткові тарифи у розмірі 20% на весь китайський імпорт, пославшись на нездатність Пекіна уповільнити потік фентанілу з Китаю.
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