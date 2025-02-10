Трамп заявил о прогрессе в переговорах о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией. Однако он отказался раскрывать детали возможных контактов с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One 9 февраля, пишет Reuters .

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На вопрос, имел ли он разговор с Путиным после вступления в должность 20 января, Трамп ответил: «Да, был разговор. И я ожидаю, что у меня будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне».

Reuters отмечает, что это может быть первым официально признанным контактом между лидерами США и России с начала 2022 года.

«Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украино-российскую войну», – добавил Трамп. Президент подчеркнул, что США поддерживают коммуникацию с обеими сторонами конфликта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном разговоре между Трампом и Путиным.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в комментарии NBC News тоже избежал деталей, но заявил, что «происходит много щекотливых разговоров».

Контекст

В ноябре 2024 источники The Washington Post сообщали, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с кремлевским лидером Владимиром Путиным сразу после победы на выборах. По информации собеседников, Трамп призвал Путина «не эскалировать войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters отметил, что его команда каждый день контактирует с представителями Трампа. Он подчеркнул важность личной встречи с американским президентом перед его переговорами с Путиным.

«В противном случае это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины», – подчеркнул Зеленский. Президент сообщил о регулярных консультациях с советниками Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины.

Трамп не исключил встречи с Зеленским на этой неделе в Вашингтоне. Об этом он заявил 7 февраля во время встречи с премьер-министром Японии Исибой Сигеру в Белом доме. В тот же день Трамп подтвердил, что обсуждал завершение войны между Россией и Украиной во время телефонного разговора с Путиным.