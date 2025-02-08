Видобуток металів спільно зі США, наступ на Курщині, 18-річні у ЗСУ. Головне з інтерв’ю Зеленського Reuters

Президент України Володимир Зеленський запропонував укласти угоду зі Сполученими Штатами Америки про спільний видобуток рідкісноземельних металів в обмін на посилення безпекових гарантій. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters . Він наголосив, що Україна пропонує не передачу ресурсів, а взаємовигідне партнерство для їх спільного освоєння.

Про співпрацю з США щодо рідкісноземельних металів

«Якщо мова йде про угоду, то давайте укладати угоду. Ми тільки за», – сказав Зеленський. Президент наголосив, що Україна не пропонує «віддавати» свої ресурси, а прагне створити взаємовигідне партнерство. Він зазначив, що США, як головний союзник України, мають отримати пріоритет у розвитку цих проєктів.

Україна володіє найбільшими у Європі запасами титану та урану, які є ключовими для авіакосмічної галузі та ядерної енергетики, зазначив президент. Значна частина цих ресурсів залишається під контролем Києва, незважаючи на окупацію частини територій Росією. Зеленський зазначив, що під російською окупацією перебуває менш ніж 20% українських мінеральних ресурсів, зокрема близько половини рідкоземельних покладів.

Президент попередив, що Москва може передати доступ до цих ресурсів своїм союзникам – Північній Кореї та Ірану, які є противниками США. «Ми маємо зупинити Путіна і захистити наші ресурси, зокрема багату Дніпропетровську область та центральну Україну», – наголосив він.

Про зберігання американського газу

Зеленський повідомив про переговори з адміністрацією Дональда Трампа про використання підземних газових сховищ України для зберігання скрапленого природного газу (СПГ) зі США.

«Ми готові стати хабом для всього європейського регіону», – заявив президент.

Про зустріч із Трампом перед переговорами США та Росії

Президент наголосив на важливості особистої зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним. «Інакше це виглядатиме як діалог про Україну без України», – зауважив Зеленський.

Він додав, що тривають регулярні контакти з радниками Трампа про безпекові гарантії для України.

Про ситуацію на фронті та мобілізацію

Зеленський підтвердив, що українські війська розпочали новий наступ у Курській області, просунувшись на 2,5 км. Він повідомив, що тисячі північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, повернулися до активних бойових дій після кількатижневої паузи.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальних військових контрактів для залучення чоловіків віком від 18 до 24 років. «Досвідчені бойові бригади разом із Міноборони розробляють контракт для молоді. Це добровільна пропозиція, а не мобілізація», – зазначив він.

За словами Зеленського, контракт передбачатиме значні пільги та високі виплати. «Деталі будуть оголошені найближчими днями. Термін контракту – один рік», – додав президент.