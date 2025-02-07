Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня

Президент США Дональд Трамп не виключає зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, що може відбутися у Вашингтоні, про це він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Ісібою Сігеру в Білому домі 7 лютого, пише CNN . Також він натякнув, що може поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ключові факти

«Ймовірно, наступного тижня я зустрінуся з президентом Зеленським і, мабуть, поговорю з президентом Путіним, я хотів би, щоб ця війна закінчилася», – сказав Трамп.

Відповідаючи на уточнююче питання, президент США допустив, що зустріч може відбутися у Вашингтоні, додавши, що до Києва він не поїде.

Трамп також згадав про те, що він хотів би обговорити фінансову і військову підтримку, яку США надають Україні в конфлікті з Росією.

За словами президента США, одне з питань, яке він розглядає – це «забезпечення безпеки активів». «У них є активи на землі – насамперед рідкоземельні метали, і ми хочемо безпеки, тому що Європа вкладає набагато менше грошей, ніж ми», – сказав він.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення, стверджував президент України Володимир Зеленський. Він заявляв, що хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

Зеленський наголошував, що замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед майбутніми переговорами і є вигідним лише Росії.

2 лютого Трамп повідомив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре». Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, якщо це дасть змогу досягнути миру, сказав він у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану 4 лютого.