«Лучший ответ – мир через силу». Как изменится ЕС в эру Трампа? Откровенное интервью с экс-главой МИД Литвы

Как ЕС ответит на скандальные заявления Дональда Трампа? Что может сделать Европу great again? Как вести себя Украине, чтобы оказаться в выигрыше? Об этом Forbes поговорил с Габриелюсом Ландсбергисом

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом придало импульса идеям о большей самостоятельности и независимости безопасности Европы. Президент США уже угрожал ЕС пошлинами и заявил претензии на Гренландию, он требует от европейских стран увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и закупать больше американского сжиженного газа.

Давление происходит в то время, когда ЕС сталкивается с регулярными диверсиями на подводных кабелях в Балтийском море, полномасштабной российско-украинской войной, отставанием в ИИ-гонке от США и Китая и неспособностью быстро реагировать на вызовы.

Европа находится в кризисе, признает Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы в 2020–2024 годах. Каким может быть выход и каких действий Европы ожидать Украине?