Трамп заявив про прогрес у переговорах про припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про прогрес у переговорах про припинення війни між Україною та Росією. Однак він відмовився розкривати деталі можливих контактів із лідером РФ Володимиром Путіним. Про це Трамп заявив журналістам на борту президентського літака Air Force One 9 лютого, пише Reuters .

Деталі

На питання, чи мав він розмову з Путіним після вступу на посаду 20 січня, Трамп відповів: «Так, була розмова. І я очікую, що у мене буде ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні».

Reuters зазначає, що це може бути перший офіційно визнаний контакт між лідерами США та Росії з початку 2022 року.

«Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну», – додав Трамп. Президент наголосив, що США підтримують комунікацію з обома сторонами конфлікту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про можливу розмову між Трампом і Путіним.

Водночас радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у коментарі NBC News теж уникнув деталей, але заявив, що «відбувається багато делікатних розмов».

Контекст

У листопаді 2024 року джерела The Washington Post повідомляли, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з кремлівським лідером Володимиром Путіним одразу після перемоги на виборах. За інформацією співрозмовників, Трамп закликав Путіна «не ескалювати війну».

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters зазначив, що його команда щодня контактує з представниками Трампа. Він підкреслив важливість особистої зустрічі з американським президентом перед його переговорами з Путіним.

«Інакше це виглядатиме як діалог про Україну без України», – наголосив Зеленський. Президент повідомив про регулярні консультації з радниками Трампа щодо безпекових гарантій для України.

Трамп не виключив зустрічі із Зеленським цього тижня у Вашингтоні. Про це він заявив 7 лютого під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Ісібою Сігеру в Білому домі. У той же день Трамп підтвердив, що обговорював завершення війни між Росією та Україною під час телефонної розмови з Путіним.