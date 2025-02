«Він хоче, щоб люди перестали вмирати». Трамп заявив, що розмовляв із Путіним телефоном

Президент США Дональд Трамп розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним телефоном на тему завершення війни РФ проти України. Про це Трамп сказав в ексклюзивному інтервʼю The New York Post в пʼятницю, 7 лютого, на борту літака Air Force One.