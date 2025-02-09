«Він хоче, щоб люди перестали вмирати». Трамп заявив, що розмовляв із Путіним телефоном

Президент США Дональд Трамп розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним телефоном на тему завершення війни РФ проти України. Про це Трамп сказав в ексклюзивному інтервʼю The New York Post в пʼятницю, 7 лютого, на борту літака Air Force One.

Деталі

Трамп не відповів на запитання про те, скільки разів говорив із Путіним. «Я краще промовчу», – сказав він.

Президент США вважає, що очільнику Кремля «дійсно небайдужа» загибель людей на полі бою. «Він хоче, щоб люди перестали вмирати», – сказав він.

Трамп заявив, що має конкретний план про припинення війни. «Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня люди помирають. Ця війна в Україні така жахлива. Я хочу покласти край цій чортовій штуці», – наголосив він.

«Давайте почнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися», – звернувся Трамп до радника з національної безпеки Майка Волца, який перебував у літаку.

Трамп розповів, що хоче укласти з президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн, щоб отримати доступ до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки за будь-якого потенційного мирного врегулювання.

Контекст

У листопаді 2024 року джерела WP повідомляли, що Трамп спілкувався з Путіним телефоном зразу після своєї перемоги на виборах. За словами співрозмовників, Трамп закликав Путіна «не ескалювати війну».

Раніше президент Зеленський в інтервʼю Reuters повідомив, що контакти між його командою та командою Трампа відбуваються щодня. Президент наголосив на важливості особистої зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним. «Інакше це виглядатиме як діалог про Україну без України», – зауважив Зеленський. Він додав, що тривають регулярні контакти з радниками Трампа про безпекові гарантії для України.

Трамп не виключає зустрічі із Зеленським наступного тижня, що може відбутися у Вашингтоні. Про це він сказав під час зустрічі з премʼєр-міністром Японії Ісібою Сігеру в Білому домі 7 лютого.