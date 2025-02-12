Трамп назвал освобождение Россией дипломата Фогеля «важным шагом» к окончанию войны в Украине

Президент США Дональд Трамп встретился с Марком Фогелем, бывшим сотрудником посольства США, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима за якобы контрабанду наркотиков. Об этом пишет CNN 12 февраля. По словам президента, освобождение Фогеля «может стать очень важным шагом к завершению войны в Украине».

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В ходе встречи Трамп заявил, что уже в среду будет возвращен еще один американец, не раскрывая деталей.

Белый дом подчеркнул, что Фогеля освободили в рамках обмена, однако детали соглашения с Россией не раскрываются. На момент публикации российская сторона не комментировала ситуацию, а информации о возможном обмене на граждан РФ нет.

Об освобождении Фогеля в Белом доме сообщили 11 февраля, отметив, что этот шаг рассматривают как «жест доброй воли» со стороны РФ и положительный сигнал для урегулирования войны. Переговоры о его освобождении проходили на уровне президентов с участием ближайших советников Трампа, в частности его советника по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, который лично сопровождал Фогеля из России.

Контекст

Марк Фогель, бывший сотрудник посольства США в России, был задержан в августе 2021 года в московском аэропорту. По версии следствия, у него обнаружили каннабис и гашишное масло. В момент ареста он уже не имел дипломатического статуса и работал преподавателем в московской школе.

Летом 2022 года российский суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Сам он настаивал, что перевозил медицинскую марихуану, которую ему назначил врач. Химкинский городской суд заявлял, что Фогель полностью признал вину, однако Госдеп США назвал его задержание и судебный процесс неправомерными.

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел в августе 2024 года. Тогда обменяли 26 человек: Россия передала Германии и США политических заключенных и граждан США, содержащихся в российских тюрьмах, а взамен получила подозреваемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров.