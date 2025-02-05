«Надеюсь на кардинальные результаты». Трамп прокомментировал «очень конструктивные» переговоры с Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении «очень конструктивных переговоров по Украине» и отметил свое стремление остановить войну. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет «Голос Америки» .

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Трамп сравнил разрушения в Украине с масштабами последствий в Газе. По его словам, некоторые украинские города выглядят «даже хуже чем в Газе». Он назвал нынешнюю ситуацию «абсолютной бойней» из-за широкомасштабного российского вторжения, которое продолжается почти три года.

«Мы разговариваем с россиянами и украинским руководством. Переговоры очень хорошие, и я надеюсь на кардинальные результаты», – отметил президент США. Однако подробности своего плана он не раскрыл и не дал четкого ответа о требовании к российским войскам покинуть территорию Украины.

Трамп подчеркнул, что регулярно получает отчеты о потерях сторон на войне. По его словам, Украина потеряла около 700 000 военнослужащих, а Россия – более 800 000. Он призвал как можно скорее прекратить кровопролитие и вернуться к миру.

Контекст

Украина официально отказалась от переговоров с президентом Владимиром Путиным. Соответствующая позиция закреплена в решении СНБО от 30 сентября 2022 г., которое предусматривает невозможность каких-либо переговоров с Кремлем и акцентирует внимание на усилении обороноспособности страны.

15 января 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что решение остается в силе. На вопрос о возможных изменениях он отметил: «По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действует».

22 января Трамп заявил о намерении ввести высокие пошлины и санкции на все товары из России, если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной. На следующий день, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он добавил, что обратится к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. По словам Трампа, более дешевая нефть может мгновенно прекратить конфликт между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если это позволит достичь мира. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 4 февраля.