Трамп назвав звільнення Росією дипломата Фогеля «важливим кроком» до закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп зустрівся з Марком Фогелем, колишнім співробітником посольства США, якого в Росії засудили до 14 років колонії суворого режиму за нібито контрабанду наркотиків. Про це пише CNN 12 лютого. За словами президента, звільнення Фогеля «може стати дуже важливим кроком до завершення війни в Україні».

Деталі

Під час зустрічі Трамп заявив, що вже в середу буде повернутий ще один американець, не розкриваючи деталей.

Білий дім наголосив, що Фогеля звільнили в межах обміну, однак деталі угоди з Росією не розкриваються. Станом на момент публікації російська сторона не коментувала ситуацію, а інформації про можливий обмін на громадян РФ немає.

Про звільнення Фогеля в Білому домі повідомили 11 лютого, зазначивши, що цей крок розглядають як «жест доброї волі» з боку РФ і позитивний сигнал для врегулювання війни. Переговори про його звільнення відбувалися на рівні президентів за участі найближчих радників Трампа, зокрема його радника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який особисто супроводжував Фогеля з Росії.

Контекст

Марка Фогеля, колишнього співробітника посольства США в Росії, затримали в серпні 2021 року в московському аеропорту. За версією слідства, у нього виявили канабіс і гашишну олію. На момент арешту він уже не мав дипломатичного статусу та працював викладачем у московській школі.

Улітку 2022 року російський суд засудив Фогеля до 14 років колонії суворого режиму за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Сам він наполягав, що перевозив медичну марихуану, яку йому призначив лікар. Хімкінський міський суд заявляв, що Фогель повністю визнав провину, однак Держдеп США назвав його затримання та судовий процес неправомірними.

Останній масштабний обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу відбувся в серпні 2024 року. Тоді обміняли 26 осіб: Росія передала Німеччині та США політичних в’язнів і громадян США, утримуваних у російських в’язницях, а натомість отримала підозрюваних агентів ФСБ, ГРУ, СВР і російських хакерів.