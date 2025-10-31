Торгово-офисный комплекс Gulliver временно закрыт с 30 октября в связи с блокировкой управления со стороны бывшего владельца ООО «Три О», сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Подробности

Как отмечают в банке, после государственной регистрации права собственности консорциума Ощадбанк (80%) и Укрэксимбанк (20%) бывший владелец препятствует передаче критически важных систем комплекса, в частности диспетчеризации, энергоснабжения, охранных систем и технической документации.

Поэтому возникли угрозы безопасности посетителей и арендаторов, нарушаются бизнес-процессы, а также создаются финансовые убытки для государственных банков.

Банки сообщили правоохранительным органам и военной администрации, а также потребуют возмещения убытков и привлечения бывших владельцев к уголовной ответственности.

Возобновление работы комплекса будет возможно только после стабилизации ситуации, дату открытия сообщат дополнительно.

Контекст

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк 26 июля перерегистрировали на себя право собственности на киевский торгово-офисный комплекс Gulliver.

Экс-владелец – компания «Три О» – потеряла комплекс из-за кредитов, полученных еще в 2006 году. Сумма долгов – $675 млн, из них $537,2 млн – перед «Ощадом» и $137,8 млн – перед Укрэксимбанком, согласно реестру недвижимого имущества. Gulliver вместе со всем его оснащением и земельным участком являлся обеспечением по кредитам.

Владельцем комплекса считают Виктора Полищука. Он предоставил личное поручение по кредиту, рассказывали Forbes двое собеседников из Ощадбанка и НБУ. Также Полищук лично вел переговоры о реструктуризации в 2020 году, сообщил Forbes на правах анонимности менеджер одного из госбанков. Хотя официально владельцем актива была компания «Три О» Вячеслава Игнатенко.

Подготовку к взысканию БФК Gulliver банки начали в ноябре 2024-го, сама процедура стартовала в марте 2025-го, писал Forbes Ukraine.

Gulliver передали в собственность банков на основании закона об ипотеке, взыскание произошло через ипотечное условие, без судебного разбирательства. В будущем госбанки выставят ТОК на продажу.

Компания «Три О» 28 июля заявила, что «примет все предусмотренные законом меры для восстановления прав на актив», говорится в пресс-релизе.