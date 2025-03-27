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Отсудить Gulliver. Госбанки начали взыскание одного из наибольших комплексов Киева. Каковы шансы, что Виктор Полищук потеряет свой самый ценный актив

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

ТРЦ БЦ Gulliver Київ /предоставлено пресслужбой ТРЦ Gulliver

Киевский многофункциональный комплекс Gulliver площадью более 150 000 кв. м состоит из бизнес-центра и торгово-развлекательного центра. Фото предоставлено пресслужбой ТРЦ Gulliver

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Госбанки приступили к процедуре взыскания многофункционального комплекса Gulliver у его владельца за долги. Компания пытается в судебном порядке вынудить банки договариваться. Цена вопроса – $600 млн. Удастся ли банкам получить ценный актив в центре Киева и за сколько они смогут его продать?

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Ощадбанк и Укрэксимбанк могут войти в список крупных рантье. В ноябре 2024 года они, как кредиторы многофункционального комплекса Gulliver, начали подготовку к взысканию одного из крупнейших коммерческих комплексов Киева. Его владелец – компания «Три О» – задолжала двум банкам $600 млн, а обслуживание долга сошло на нет из-за ареста актива и передачи его Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Процедуру взыскания начали в марте 2025-го, рассказали Forbes два топ-менеджера из Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые попросили не указывать их имена из-за сенситивности темы. Собеседники отказались говорить о подробностях процесса, поскольку это раскроет их юридическую стратегию.

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