Ощадбанк не планирует в ближайшее время продавать торгово-офисный комплекс Gulliver в Киеве, взысканный за долги с предыдущего владельца. Об этом глава банка Сергей Наумов сказал в интервью LIGA.net . Новые владельцы уже провели переоценку актива.

Подробности

«В краткосрочной перспективе мы не рассматриваем продажу Gulliver. Наша задача – сделать все, что будет экономически целесообразным для банка. Мы сейчас не торопимся продавать его кому-то», – рассказал Наумов.

В то же время он отметил, что если продажа состоится, то она будет публичной, с привлечением украинских и желательно международных инвесторов, «прозрачной и с максимально высокой ценой».

Рыночная стоимость Gulliver оценивается на уровне $130–137 млн, в то время как общий долг по кредиту достигал около $460 млн. Несмотря на это Наумов считает взыскание актива экономически целесообразным.

Кроме того, этот проблемный актив был зарезервирован почти на 100%. Мы смогли получить 4 млрд грн от расформирования резервов, что увеличило наш капитал, и можем спокойно продолжать финансировать ОПК, энергетику и другие сектора», – добавил он.

Новые владельцы уже провели переоценку актива, которую осуществила компания Deloitte. Результаты лишь незначительно отличаются от предыдущих, сказал Наумов. «Мы не можем их разглашать, но подтверждаем: разница минимальная», – отметил глава Сбербанка.

Контекст

26 июля в Ощадбанке и Укрэксимбанке заявили о получении права собственности на ТРЦ Gulliver из-за долгов его владельца.

Взыскание актива стало результатом задолженности на сумму $675 млн перед госбанками, в том числе из-за обслуживания кредита и ареста актива из-за уголовных преследований.

Владельцем комплекса считают Виктора Полищука. Он предоставил личное поручение по кредиту, рассказывали Forbes двое собеседников из Ощадбанка и НБУ. Также Полищук лично вел переговоры о реструктуризации в 2020 году, сообщил Forbes на правах анонимности менеджер одного из госбанков. Хотя официально владельцем актива была компания «Три О» Вячеслава Игнатенко. Полищук известен как владелец сети магазинов «Эльдорадо». Ему также принадлежал банк «Михайловский», обанкротившийся в 2016 году. С 2025 года Полищук находится под санкциями СНБО.

Gulliver арестовали в апреле 2024 года за неуплату налогов на сумму 145,8 млн грн и в июне передали АРМА. Агентство дважды искало управителей для комплекса.

Если с Gulliver взыщут, банки его продадут, рассказывал Forbes собеседник в Укрэксимбанке.

Владелец Gulliver оспаривает взыскание ТРЦ в пользу госбанков.