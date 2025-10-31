Торговельно-офісний комплекс Gulliver тимчасово закрито з 30 жовтня у зв’язку з блокуванням управління з боку колишнього власника ТОВ «Три О», повідомляє пресслужба Ощадбанку.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Як зазначають у банку, після державної реєстрації права власності консорціуму Ощадбанк (80%) і Укрексімбанк (20%) колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації.
- Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси, а також створюються фінансові збитки для державних банків.
- Банки повідомили правоохоронні органи та військову адміністрацію і будуть вимагати відшкодування збитків та притягнення колишніх власників до кримінальної відповідальності.
- Відновлення роботи комплексу буде можливе лише після стабілізації ситуації, дату відкриття повідомлять додатково.
- Доповнено.Пізніше в «Ощадбанку» додали, що орендарі ТОК Gulliver отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу.
Контекст
Державні Ощадбанк і Укрексімбанк 26 липня перереєстрували на себе право власності на київський торгово-офісний комплекс Gulliver.
Ексвласник – компанія «Три О» – втратила комплекс через кредити, отримані ще в 2006 році. Сума боргів – $675 млн, із них $537,2 млн – перед «Ощадом» і $137,8 млн – перед Укрексімбанком, згідно з реєстром нерухомого майна. Gulliver разом з усім його оснащенням та земельною ділянкою був забезпеченням за кредитами.
Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.
Підготовку до стягнення БФК Gulliver банки почали в листопаді 2024-го, сама процедура стартувала в березні 2025-го, писав тоді Forbes Ukraine.
Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.
Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.