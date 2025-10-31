Торговельно-офісний комплекс Gulliver тимчасово закрито з 30 жовтня у зв’язку з блокуванням управління з боку колишнього власника ТОВ «Три О», повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Деталі

Як зазначають у банку, після державної реєстрації права власності консорціуму Ощадбанк (80%) і Укрексімбанк (20%) колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації.

Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси, а також створюються фінансові збитки для державних банків.

Банки повідомили правоохоронні органи та військову адміністрацію і будуть вимагати відшкодування збитків та притягнення колишніх власників до кримінальної відповідальності.

Відновлення роботи комплексу буде можливе лише після стабілізації ситуації, дату відкриття повідомлять додатково.

Доповнено.Пізніше в «Ощадбанку» додали, що орендарі ТОК Gulliver отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу.

Контекст

Державні Ощадбанк і Укрексімбанк 26 липня перереєстрували на себе право власності на київський торгово-офісний комплекс Gulliver.

Ексвласник – компанія «Три О» – втратила комплекс через кредити, отримані ще в 2006 році. Сума боргів – $675 млн, із них $537,2 млн – перед «Ощадом» і $137,8 млн – перед Укрексімбанком, згідно з реєстром нерухомого майна. Gulliver разом з усім його оснащенням та земельною ділянкою був забезпеченням за кредитами.

Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення БФК Gulliver банки почали в листопаді 2024-го, сама процедура стартувала в березні 2025-го, писав тоді Forbes Ukraine.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.