Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения военнослужащих в 2026 году не предусматривается, но будут введены новые контракты с улучшенными финансовыми условиями. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время «часа вопросов» к правительству в Верховной Раде в пятницу, 5 декабря.