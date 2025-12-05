Forbes Digital підписка
Выплаты военным не увеличат, но будут контракты с улучшенными условиями – Шмыгаль

Forbes

1 хв читання

Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения военнослужащих в 2026 году не предусматривается, но будут введены новые контракты с улучшенными финансовыми условиями. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время «часа вопросов» к правительству в Верховной Раде в пятницу, 5 декабря.

  • «Мы предусматриваем введение новой контрактной формы, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих. В частности, для действующих будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать по ним больше средств», – сказал Шмыгаль.
  • Он добавил, что в пятницу правительство рассмотрит законопроект Минобороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы.
  • «Относительно денежного обеспечения. Здесь необходимы отдельные институциональные и законодательные изменения. Мы провели работу с профильным комитетом, проговорили этот вопрос, будем искать варианты, но сейчас опираемся на контрактную форму», – заявил Шмыгаль.

Контекст

3 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2026 год с дефицитом около 18,5% ВВП.

Половина расходов пойдет на сектор безопасности и обороны – 2,81 трлн грн, что составляет 27,2% ВВП. В частности, 1,3 трлн грн выделено на денежное обеспечение военнослужащих.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні