Верховная Рада приняла госбюджет-2026. Главные цифры

Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2026 год с дефицитом около 18,5% ВВП. Законопроект №14000 во втором чтении с учетом предложений профильного комитета поддержали 257 народных депутатов.
Ключевые факты
- После доработки правительством бюджетных выводов ко второму чтению объем доходов увеличен на 27,8 млрд грн, до 2 трлн 917,9 млрд грн. Общий фонд составляет 2 трлн 625 млрд грн, специальный фонд – 292,9 млрд грн. Доходы в 2026 году будут больше на 415,3 млрд грн, чем в 2025-м.
- Расходы и предоставление кредитов из государственного бюджета в 2026 году составят 4 трлн 837,4 млрд грн, что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025-м. Общий фонд – 4 трлн 416,5 млрд грн, специальный фонд – 420,9 млрд грн.
- Предельный дефицит бюджета на 2026 год вырастет до 1,9 трлн грн. «Уровень дефицита государственного бюджета составит 18,5% от ВВП», – заявил министр финансов Сергей Марченко.
- Потребность во внешней поддержке на 2026 год составит 2 трлн 79 млрд грн. Предполагается привлечение ресурсов от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран «Большой семерки».
- Половина расходов пойдет на сектор безопасности и обороны – 2,81 трлн грн, что составляет 27,2% ВВП. В частности, 1,3 трлн грн выделено на денежное обеспечение военнослужащих.
- В госбюджете правительство запланировало повышение социальных стандартов – впервые с 2023 года: минимальная зарплата вырастет с 8000 грн до 8647 грн (+8%); общий прожиточный минимум – с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%); прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – с 2361 грн до 2595 грн (+9,9%).
- Ко второму чтению увеличено финансирование резервного фонда на 19 млрд грн.
- Предусмотрены дополнительные средства на поэтапное повышение зарплат педагогов, закупку пассажирских вагонов, компенсацию имущественных потерь бизнеса из-за войны и строительство укрытий в детсадах.
Контекст
22 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год в первом чтении. На этот раз в законопроект внесли рекордное количество правок – более 3300.
Депутаты поддержали документ как основу, определив основные направления расходов. Как и в течение последних четырех лет войны, приоритетом остаются расходы на оборону – около 2,8 трлн грн. «Совокупная стоимость предложенных изменений составляет 7,1 трлн грн», – отметила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Детали очередного бюджета военного времени – в материале Forbes.
