Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення військовослужбовців у 2026 році не передбачається, але будуть запроваджені нові контракти з покращеними фінансовими умовами. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час «години запитань» до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 5 грудня.
Деталі
- «Ми передбачаємо запровадження нової контрактної форми, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців. Зокрема, для діючих буде змога підписувати контракти за новою формою і отримувати по них більше коштів», – сказав Шмигаль.
- Він додав, що у п’ятницю уряд розгляне законопроєкт Міноборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби.
- «Щодо грошового забезпечення. Тут необхідні окремі інституційні і законодавчі зміни. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання, будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму», – заявив Шмигаль.
Контекст
3 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік з дефіцитом близько 18,5% ВВП.
Половина витрат піде на сектор безпеки та оборони – 2,81 трлн грн, що становить 27,2% ВВП. Зокрема, 1,3 трлн грн виділено на грошове забезпечення військовослужбовців.
