Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення військовослужбовців у 2026 році не передбачається, але будуть запроваджені нові контракти з покращеними фінансовими умовами. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час «години запитань» до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 5 грудня.