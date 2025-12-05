Підписка від 49 грн
Виплати військовим не збільшать, але будуть контракти з покращеними умовами – Шмигаль

Forbes

1 хв читання

Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення військовослужбовців у 2026 році не передбачається, але будуть запроваджені нові контракти з покращеними фінансовими умовами. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час «години запитань» до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 5 грудня.

  • «Ми передбачаємо запровадження нової контрактної форми, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців. Зокрема, для діючих буде змога підписувати контракти за новою формою і отримувати по них більше коштів», – сказав Шмигаль.
  • Він додав, що у п’ятницю уряд розгляне законопроєкт Міноборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби.
  • «Щодо грошового забезпечення. Тут необхідні окремі інституційні і законодавчі зміни. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання, будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму», – заявив Шмигаль.

Контекст

3 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік з дефіцитом близько 18,5% ВВП.

Половина витрат піде на сектор безпеки та оборони – 2,81 трлн грн, що становить 27,2% ВВП. Зокрема, 1,3 трлн грн виділено на грошове забезпечення військовослужбовців.

Матеріали по темі

