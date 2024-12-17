В «Дії» можно будет сообщить о плохой связи. Как это будет работать

Качественная мобильная связь и доступ к интернету критически важны, особенно во время обесточений.

В приложении «Дія» появится возможность пожаловаться на плохую связь, соответствующее постановление 17 декабря одобрил Кабинет министров, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ожидается, что сообщения помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему.

Ключевые факты

Через «Дію» можно будет сообщить о том, что не загружаются страницы, не проходят звонки или не отправляются сообщения. Необходимо будет оставить отметку на карте в приложении «Дія».

Даже в офлайн-режиме – данные поступят в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК), как только устройство подключится к интернету.

НКЭК проанализирует полученную информацию и вместе с мобильными операторами будет работать над устранением проблем со связью в указанном на карте месте.

«Украинцы должны иметь возможность позвонить родным, вызвать экстренные службы или просмотреть карту воздушных тревог, несмотря на обесточивание», – сказал Федоров.

Он добавил, что услугу запустят «уже очень скоро», чтобы украинцы могли оперативно сообщать об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию.

Контекст

Постановление НЦУ от 16 июля обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025 оборудовать 100% базовых станций генераторами и аккумуляторами, гарантируя 10 часов бесперебойной работы сети во время блэкаутов. Также до 1 декабря 2024 года операторы на 25% своих базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу на 72 часа.

Для этого компаниям нужно закупить тысячи аккумуляторов, генераторов, тонны топлива и нанять несколько тысяч специалистов, отмечал топ-менеджер одной из компаний на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса. Реализация требований НЦУ обойдется трем операторам более чем в 13 млрд грн инвестиций, говорил Forbes менеджер одной из компаний анонимно из-за чувствительности вопроса. «И отрасль должна это сделать в максимально сжатые сроки», – добавляет он.

В августе украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell сделали совместное заявление по поводу требования НЦУ об обеспечении 10 часов работы сети во время блэкаутов. Выполнить решение НЦУ будет крайне сложно, говорится в заявлении.

В октябре Федоров анонсировал шесть новых сервисов в приложении «Дія». Среди них – мультишеринг документов, разрешение на оружие, сообщения о проблемах связи и другие.