Жалобы на качество связи и проверка акцизов. Федоров анонсировал новые сервисы в «Дії»

В приложении «Дія» скоро появятся еще шесть сервисов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Среди них – мультишеринг документов, а также разрешения на оружие.

Ключевые факты

По словам главы Минцифры, скоро в приложении появятся новые шесть сервисов:

Отображение разрешения на оружие. В «Дії» подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия. «эАкциз». Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через «Дію», а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе. Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, включая справки. Сервисы для бизнеса в комплексе «э-Предприниматель». Минцифры работает над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. В частности, лицензий на выполнение работ противопожарного назначения. Сообщение о проблемах со связью. Можно будет сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог разрешить эту ситуацию. Услуга может оказаться актуальной в период отключения электричества. «Дія.Підпис» для юридических лиц. Сервис создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

«Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы», – написал Федоров.

Контекст

В приложении «Дія» почти 21 млн пользователей, для которых доступны 21 документ и более 30 сервисов. На портале «Дія» почти 6 млн человек получают более 120 услуг.

Недавно стало известно, что Минэкономики планирует цифровизировать девять разрешений для бизнеса через проект Единой государственной электронной системы разрешительных документов «єДозвіл», доступный в «Дії». Об этом в интервью Forbes Ukraіne рассказал заместитель министра по цифровизации в Минэкономики Александр Цыборт.

Минцифры намерено запустить для юридических лиц «Дія.Підпис» в ближайшее время, пользоваться «Дія.Підпис» могут только граждане. Электронная подпись – это данные, которые обеспечивают целостность документов и идентифицируют личность. Электронная подпись может храниться в виде MobileID, подписи на ID-карте или защищенном носителе информации. Такой подписью можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах. Документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно.