У «Дії» можна буде повідомити про поганий зв’язок. Як це працюватиме

Якісний мобільний зв’язок та доступ до інтернету є критично важливими, особливо під час знеструмлень.

У застосунку «Дія» зʼявиться можливість поскаржитися на поганий зв’язок, відповідну постанову 17 грудня схвалив Кабінет Міністрів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Очікується, що повідомлення допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему.

Ключові факти

Через «Дію» можна буде повідомити про те, що не вантажаться сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення. Необхідно буде залишите відмітку на карті в застосунку «Дія».

Навіть в офлайн-режимі – дані надійдуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК), щойно пристрій під’єднається до інтернету.

НКЕК проаналізує отриману інформацію та разом із мобільними операторами працюватиме над усуненням проблем зі зв’язком у вказаному на карті місці.

«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення», – сказав Федоров.

Він додав, що послугу запустять «вже дуже скоро», для того щоб українці могли оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор виправляв цю ситуацію.

Контекст

Постанова НЦУ від 16 липня зобов’язує мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. Також до 1 грудня 2024-го оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години.

Для цього компаніям потрібно закупити тисячі акумуляторів, генераторів, тонни пального та найняти кілька тисяч фахівців, зазначав топменеджер однієї з компаній на умовах анонімності через чутливість питання. Реалізація вимог НЦУ обійдеться трьом операторам у понад 13 млрд грн інвестицій, казав Forbes менеджер однієї з компаній анонімно через чутливість питання. «І галузь має це зробити в максимально стислі терміни», – додає він.

У серпні українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги НЦУ про забезпечення 10 годин роботи мережі під час блекаутів. Виконати рішення НЦУ буде вкрай важко, йдеться в заяві.

У жовтні Федоров анонсував шість нових сервісів у застосунку «Дія». Серед них – мультишеринг документів, дозволи на зброю, повідомлення про проблеми зі зв’язком та інші.