У «Дії» можна буде повідомити про поганий зв’язок. Як це працюватиме

У застосунку «Дія» зʼявиться можливість поскаржитися на поганий зв’язок, відповідну постанову 17 грудня схвалив Кабінет Міністрів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Очікується, що повідомлення допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему.
Якісний мобільний зв’язок та доступ до інтернету є критично важливими, особливо під час знеструмлень.
Ключові факти
- Через «Дію» можна буде повідомити про те, що не вантажаться сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення. Необхідно буде залишите відмітку на карті в застосунку «Дія».
- Навіть в офлайн-режимі – дані надійдуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК), щойно пристрій під’єднається до інтернету.
- НКЕК проаналізує отриману інформацію та разом із мобільними операторами працюватиме над усуненням проблем зі зв’язком у вказаному на карті місці.
- «Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення», – сказав Федоров.
- Він додав, що послугу запустять «вже дуже скоро», для того щоб українці могли оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор виправляв цю ситуацію.
Контекст
Постанова НЦУ від 16 липня зобов’язує мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. Також до 1 грудня 2024-го оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години.
Для цього компаніям потрібно закупити тисячі акумуляторів, генераторів, тонни пального та найняти кілька тисяч фахівців, зазначав топменеджер однієї з компаній на умовах анонімності через чутливість питання. Реалізація вимог НЦУ обійдеться трьом операторам у понад 13 млрд грн інвестицій, казав Forbes менеджер однієї з компаній анонімно через чутливість питання. «І галузь має це зробити в максимально стислі терміни», – додає він.
У серпні українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги НЦУ про забезпечення 10 годин роботи мережі під час блекаутів. Виконати рішення НЦУ буде вкрай важко, йдеться в заяві.
У жовтні Федоров анонсував шість нових сервісів у застосунку «Дія». Серед них – мультишеринг документів, дозволи на зброю, повідомлення про проблеми зі зв’язком та інші.
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