В «Дії» возобновили сервис для подачи налоговых деклараций

В приложении «Дія» возобновили функцию подачи налоговых деклараций, говорится в сообщении сервиса.

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Отмечается, что компания обновила форму декларации, благодаря чему пользователи могут подавать документы, включая информацию об уплате военного сбора, всего за несколько кликов в приложении.

Контекст

26 апреля в Украине произошел масштабный сбой в работе мобильных приложений и платежных систем, в частности, временно не функционировали «Дія» и сервисы «Новой почты», позже возобновившие работу.

Команда «Дії» объяснила проблему техническими обновлениями в одном из крупных дата-центров, а облачный провайдер De Novo уточнил, что причиной стало отключение электроэнергии в центре обработки данных.