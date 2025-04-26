У роботі «Дії» і «Ощадбанку» стався збій, не працюють сервіси «Нової пошти». Що відомо

В Україні стався масштабний збій у роботі мобільних застосунків та платіжних ситем, серед інших, не працюють додаток «Дія» і сервіси «Нової пошти», йдеться у повідомленнях 26 квітня. У команді «Дії» збій у роботі пояснили технічними оновленнями у одного з великих центрів обробки даних. Співзасновник monobank Олег Гороховський припустив, що причиною збою може бути хакерська атака на великий дата-центр.