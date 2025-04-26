У роботі «Дії» і «Ощадбанку» стався збій, не працюють сервіси «Нової пошти». Що відомо

В Україні стався масштабний збій у роботі мобільних застосунків та платіжних ситем, серед інших, не працюють додаток «Дія» і сервіси «Нової пошти», йдеться у повідомленнях 26 квітня. У команді «Дії» збій у роботі пояснили технічними оновленнями у одного з великих центрів обробки даних. Співзасновник monobank Олег Гороховський припустив, що причиною збою може бути хакерська атака на великий дата-центр.
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Ключові факти
- Під час входу у застосунок «Дія» у користувачів зʼявляється повідомлення «На жаль, сталася помилка».
- «Дія» пояснила збій у роботі технічними оновленнями у одного з великих центрів обробки даних і пообіцяли, що «вже зовсім скоро» документи та послуги знову будуть доступні. «Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», – повідомила «Дія».
- Сервіси «Нової пошти» теж тимчасово не працюють. У компанії це пояснили технічними складнощами на стороні підрядника. «Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака», – сказано у повідомленні.
- Компанія повідомила, що станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. «Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково», – додала «Нова пошта».
- Через технічний збій у «Ощадбанку» також тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро у Києві, повідомила КМДА. Фахівці банку працюють над усуненням несправності.
- Сплатити за проїзд можна транспортною картою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий» чи паперовим qr-квитком.
- Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою буде повідомлено додатково.
- Користувачі також скаржаться, що не проходять платежі через Apple/Google Pay і не працюють додатки ПУМБ, Ukrsibbank, «Київ Цифровий» тощо.
- За словами депутата від фракції «Слуга народу», голови підкомітету Ради з питань безпеки у кіберпросторі Олександра Федієнка, причиною збою може бути проблема у роботі великого інфраструктурного обʼєкта, і краще сьогодні мати із собою паперові документи.
- «Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі», – написав він.
- Співзасновник monobank Олег Гороховський припустив, що причиною збою може бути «хакерська атака на великий дата-центр». За його словами, збій не вплинув на роботу monobank і він готовий надати будь-яку технічну та методичну допомогу інших компаніям.
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