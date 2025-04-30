Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У «Дії» відновили сервіс для подання податкових декларацій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У застосунку «Дія» відновили функцію подання податкових декларацій, ідеться в повідомленні сервісу.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • Зазначається, що компанія оновила форму декларації, завдяки чому користувачі можуть подавати документи, включно з інформацією про сплату військового збору, лише за кілька кліків у застосунку.

Контекст 

26 квітня в Україні відбувся масштабний збій у роботі мобільних застосунків і платіжних систем, зокрема тимчасово не функціонували «Дія» та сервіси «Нової пошти», які пізніше відновили роботу.  

Команда «Дії» пояснила проблему технічними оновленнями в одному з великих дата-центрів, а хмарний провайдер De Novo уточнив, що причиною стало відключення електроенергії в центрі обробки даних.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні