У «Дії» відновили сервіс для подання податкових декларацій

У застосунку «Дія» відновили функцію подання податкових декларацій, ідеться в повідомленні сервісу.

Деталі

Зазначається, що компанія оновила форму декларації, завдяки чому користувачі можуть подавати документи, включно з інформацією про сплату військового збору, лише за кілька кліків у застосунку.

Контекст

26 квітня в Україні відбувся масштабний збій у роботі мобільних застосунків і платіжних систем, зокрема тимчасово не функціонували «Дія» та сервіси «Нової пошти», які пізніше відновили роботу.

Команда «Дії» пояснила проблему технічними оновленнями в одному з великих дата-центрів, а хмарний провайдер De Novo уточнив, що причиною стало відключення електроенергії в центрі обробки даних.