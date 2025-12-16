В Совете Европе 16 декабря начали процедуру подписания конвенции о создании международной комиссии, которая будет рассматривать заявления о вреде, причиненном агрессией России против Украины. Об этом стало известно во время трансляции из Совета Европы.

Детали

Первыми документ в Гааге подписали министры иностранных дел Украины, Нидерландов и Молдовы. Для начала работы комиссии необходимо не менее 25 ратификаций, а также обеспечение половины ее бюджета.

Это первый компенсационный механизм, созданный после начала полномасштабного вторжения РФ. Следующим этапом должен стать переход от фиксации убытков к принятию решений по выплатам.

Ожидается, что комиссия начнет работу в начале 2027 года, а в течение 2026-го будет идти подготовительный этап – набор персонала, формирование органов и утверждение процедур.

Контекст

За период военной агрессии России против Украины, которая продолжается с 2014 года, совокупные убытки могут достичь $1 трлн, заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

По ее словам, только за последние три года полномасштабной войны потери, нанесенные Россией, уже оцениваются в $589 млрд. При этом из-за ежедневных ударов по территории Украины эта сумма постоянно растет. Мудрая подчеркнула, что речь идет об одной из самых осторожных оценок.

17 мая 2023 года в Рейкьявике была подписана политическая декларация о создании международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. В июне того же года Мудрая сообщила в интервью Forbes, что Украина работает над запуском специального компенсационного фонда, из которого пострадавшие смогут получать выплаты.

Она объяснила, как будет работать международная комиссия по рассмотрению заявлений об убытках. Комиссию планируют разместить там же, где сейчас действует Офис реестра убытков, который впоследствии будет трансформирован в Офис комиссии вместе со всей инфраструктурой.