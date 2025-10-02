Депутаты на следующей неделе рассмотрят законопроект о создании Национального учреждения развития (НУР), говорится в материале Forbes Ukraine . Ко второму чтению в проекте появилось важное нововведение – предложение создать механизм компенсации для бизнеса ущерба, нанесенного войной.

Подробности

Предприниматели с прифронтовых территорий смогут получить компенсацию за разрушенные активы. «Логика состоит в том, чтобы охватить те регионы, где страховой рынок не осуществляет свою деятельность», – прокомментировал глава Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) Руслан Гашев.

Четкий список областей, где заработает механизм компенсации, будет определен в постановлении Кабмина. Для остальных территорий будет действовать госпрограмма, которая по аналогии «Доступные кредиты 5-7-9%» будет снижать стоимость страхования военных рисков.

Отраслевых или других ограничений не планируется, впрочем компенсация не будет недоступна для госкомпаний.

Покрытие гарантией ЭКА не может превышать 85% суммы контракта или стоимости прямой инвестиции, проекта, говорится в законопроекте. Стоимость услуги составит до 1% от оценки ущерба, а лимит компенсации может достигать 10 млн грн для субъекта, сообщил на условиях анонимности собеседник, знакомый с деталями проекта. Эти показатели не окончательны и будут зависеть от того, какой объем финансирования власти выделят на реализацию механизма.

Контекст

Бизнес с первых месяцев полномасштабного вторжения заявлял о необходимости страхования военных рисков. Правительство и парламент активизировали работу над этим вопросом в конце 2024 года, зарегистрировав законопроект №12372, который должен был запустить новый механизм страхования.

Документ предусматривал создание отдельного агентства – оператора программы. Идею поддерживали в Минэкономики и НБУ, в то время как в финкомитете во главе с Даниилом Гетманцевым не видели необходимости в создании еще одного госучреждения. На голосование в зал Верховной Рады законопроект №12372 так и не попал.

Новая концепция с двумя инструментами на базе ЭКА предложена финкомитетом Рады после ряда дискуссий с НБУ, Минэкономики и Минфином.