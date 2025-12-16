У Раді Європі 16 грудня розпочали процедуру підписання конвенції про заснування міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви про шкоду, заподіяну агресією Росії проти України. Про це стало відомо під час трансляції з Ради Європи.
Деталі
- Першими документ у Гаазі підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів і Молдови. Для початку роботи комісії необхідно щонайменше 25 ратифікацій, а також забезпечення половини її бюджету.
- Це перший компенсаційний механізм, створений після початку повномасштабного вторгнення РФ. Наступним етапом має стати перехід від фіксації збитків до ухвалення рішень щодо виплат.
- Очікується, що комісія розпочне роботу на початку 2027 року, а протягом 2026-го триватиме підготовчий етап – набір персоналу, формування органів та затвердження процедур.
Контекст
За період військової агресії Росії проти України, що триває з 2014 року, сукупні збитки можуть сягнути $1 трлн, заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
За її словами, лише за останні три роки повномасштабної війни втрати, завдані Росією, вже оцінюють у $589 млрд. Водночас через щоденні удари по території України ця сума постійно зростає. Мудра наголосила, що йдеться про одну з найбільш обережних оцінок.
17 травня 2023 року в Рейк’явіку було підписано політичну декларацію про створення міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. У червні того самого року Мудра повідомила в інтерв’ю Forbes, що Україна працює над запуском спеціального компенсаційного фонду, з якого постраждалі зможуть отримувати виплати.
Вона пояснила, як працюватиме міжнародна комісія з розгляду заяв щодо збитків. Комісію планують розмістити там само, де нині діє Офіс реєстру збитків, який згодом буде трансформовано в Офіс комісії разом з усією інфраструктурою.
