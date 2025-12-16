У Раді Європі 16 грудня розпочали процедуру підписання конвенції про заснування міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви про шкоду, заподіяну агресією Росії проти України. Про це стало відомо під час трансляції з Ради Європи.

Деталі

Першими документ у Гаазі підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів і Молдови. Для початку роботи комісії необхідно щонайменше 25 ратифікацій, а також забезпечення половини її бюджету.

Це перший компенсаційний механізм, створений після початку повномасштабного вторгнення РФ. Наступним етапом має стати перехід від фіксації збитків до ухвалення рішень щодо виплат.

Очікується, що комісія розпочне роботу на початку 2027 року, а протягом 2026-го триватиме підготовчий етап – набір персоналу, формування органів та затвердження процедур.

Контекст

За період військової агресії Росії проти України, що триває з 2014 року, сукупні збитки можуть сягнути $1 трлн, заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

За її словами, лише за останні три роки повномасштабної війни втрати, завдані Росією, вже оцінюють у $589 млрд. Водночас через щоденні удари по території України ця сума постійно зростає. Мудра наголосила, що йдеться про одну з найбільш обережних оцінок.

17 травня 2023 року в Рейк’явіку було підписано політичну декларацію про створення міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. У червні того самого року Мудра повідомила в інтерв’ю Forbes, що Україна працює над запуском спеціального компенсаційного фонду, з якого постраждалі зможуть отримувати виплати.

Вона пояснила, як працюватиме міжнародна комісія з розгляду заяв щодо збитків. Комісію планують розмістити там само, де нині діє Офіс реєстру збитків, який згодом буде трансформовано в Офіс комісії разом з усією інфраструктурою.