В мобильном приложении monobank возник сбой из-за чрезмерной нагрузки. Пользователи лишились доступа к сервису, сообщил соучредитель банка Олег Гороховский 16 октября.

Подробности

Пока клиенты не могут пользоваться функциями приложения, ведь при попытке входа появляется сообщение об ошибке.

monobank достиг отметки в 10 млн клиентов и запустил в приложении игру «Охота за лимонами», что привело к перегрузке серверов.

Контекст

monobank – первый в Украине полностью мобильный банк без физических отделений, функционирующий под лицензией АО «Универсал Банк». Основанный 22 ноября 2017 года экс-топ-менеджерами ПриватБанка Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским через компанию Fintech Band, monobank получил известность благодаря инновационным банковским решениям.

Летом 2024 года банк попал в список 250 лучших финтех-компаний мира по версии CNBC, став единственным представителем Украины в этом рейтинге.

По состоянию на 1 марта 2025 года активы АО «Универсал Банк» достигли 148,9 млрд грн, обязательства – 132,02 млрд грн, капитал – 16,9 млрд грн, а прибыль составила 1,5 млрд грн.

В начале октября Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) инвестировал в Fintech-IT Group, украинский IT-холдинг. Соглашение оценило компанию в $1 млрд, что сделало ее первым украинским финтех-единорогом.