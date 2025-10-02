«Укрзализныця» временно приостановила продажу билетов через официальный сайт и мобильное приложение, а также работу онлайн-сервисов и службы поддержки из-за технического сбоя в системе интернет-провайдера. Об этом Forbes Ukraine сообщили в пресс-службе компании. Дополнено в 14:03. Компания сообщила о возобновлении работы онлайн-сервисов.
Подробности
- В настоящее время в «Укрзализныце» работают над устранением проблемы и обещают в ближайшее время возобновить работу всех сервисов.
- Билеты на поезда доступны для приобретения в кассах вокзалов, сообщили в УЗ.
Контекст
23 марта 2025 года масштабная кибератака на серверы «Укрзализныци» сделала невозможной онлайн-покупку билетов через сайт и мобильное приложение для тысяч украинцев. На следующий день глава правления Александр Перцовский в Facebook охарактеризовал атаку как беспрецедентную, целенаправленную и технически сложную, отметив, что движение поездов осталось бесперебойным.
27 марта «Укрзализныця» возобновила продажу и возврат билетов через резервную онлайн-систему. А уже 29 марта пресс-служба компании сообщила о полной стабилизации онлайн-сервисов и отсутствии очередей возле касс на вокзалах.
Согласно отчету за 2024 год, «Укрзализныця» перевезла 23,3 млн пассажиров, из которых 86% приобрели билеты онлайн.
