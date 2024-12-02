В столице Саудовской Аравии запустили первую очередь метрополитена. В чем уникальность проекта (фото)

Метрополитен столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда 1 декабря принял первых пассажиров, пишет Bloomberg . Это самая большая беспилотная система общественного транспорта в мире. Она состоит из шести линий, охватывающих 176 километров. Эксперты оценивают общие инвестиции в проект на уровне $35 млрд.

Подробности

Во время первой фазы запуска открыты три из шести линий. Первая (38 км) проходит с севера на юг города, вторая (29 км) соединяет центр города с Международным аэропортом имени Короля Халида, а третья (30 км) соединяет районы на севере и северо-востоке.

Самая крупная беспилотная система общественного транспорта в мире способна принимать 3,6 млн пассажиров ежедневно, пишет Al Arabiya. Ожидается, что метро разгрузит трафик в Эр-Рияде на 30%, отметила Королевская комиссия по вопросам города Эр-Рияда (RCRC).

Церемонию открытия провел король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Проект реализуется при поддержке наследного принца Мухаммеда бен Салмана в рамках стратегии Vision 2030. Второй этап запуска, включающий четвертую (25 км) и пятую (13 км) линии, состоится 15 декабря. Третий этап, запуск шестой линии (41 км), намечен на 5 января 2025 года.

Общая протяженность линий метрополитена составит 176 км, а столичное метро станет вторым в стране после метрополитена Мекки.

Консультант по недвижимости компании Knight Frank оценил стоимость метрополитена в $35 млрд.

Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Фото Getty Images Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Станция метро "Финансовый район короля Абдаллы" (KAFD) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 1 декабря 2024 года. Фото: Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Саудовская Аравия планирует увеличить население Эр-Рияда до около 10 млн человек к началу следующего десятилетия против примерно 8 млн сейчас.

Кроме того, королевство активно работает над тем, чтобы стать одной из популярнейших туристических дестинаций в мире. К 2030 году оно стремится более чем удвоить количество иностранных путешественников, достигнув 70 млн человек по сравнению с 27 млн в прошлом году. Саудовская Аравия объявила о планах инвестировать около $1 трлн в развитие туристической отрасли в течение следующего десятилетия.