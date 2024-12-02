У столиці Саудівської Аравії запустили першу чергу метрополітену. У чому унікальність проєкту (фото)

Метрополітен столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда 1 грудня прийняв перших пасажирів, пише Bloomberg . Це найбільша безпілотна система громадського транспорту в світі. Вона складатиметься з шести ліній, що охоплюють 176 кілометрів. Експерти оцінюють загальні інвестиції у проєкт на рівні $35 млрд.

Деталі

Під час першої фази запуску відкрито три з шести ліній. Перша (38 км) проходить із півночі на південь міста, друга (29 км) зʼєднує центр міста з Міжнародним аеропортом імені Короля Халіда, а третя (30 км) сполучає райони на півночі та північному сході.

Найбільша безпілотна система громадського транспорту у світі, здатна приймати 3,6 млн пасажирів щодня, пише Al Arabiya. Очікується, що метро розвантажить трафік в Ер-Ріяді на 30%, зазначила Королівська комісія з питань міста Ер-Ріяда (RCRC).

Церемонію відкриття провів король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд. Проєкт реалізується за підтримки спадкоємного принца Мухаммеда бен Салмана в межах стратегії Vision 2030. Другий етап запуску, що включатиме четверту (25 км) і пʼяту (13 км) лінії, відбудеться 15 грудня. Третій етап, запуск шостої лінії (41 км), заплановано на 5 січня 2025 року.

Загальна довжина ліній метрополітену складе 176 км, а столичне метро стане другим у країні після метрополітену Мекки.

Консультант з нерухомості компанії Knight Frank оцінив вартість метрополітену в $35 млрд.

Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Фото Getty Images Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Станція метро «Фінансовий район короля Абдалли» (KAFD) у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 1 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Саудівська Аравія планує збільшити населення Ер-Ріяда до близько 10 млн осіб до початку наступного десятиліття проти приблизно 8 млн зараз.

Крім того, королівство активно працює над тим, щоб стати однією з найпопулярніших туристичних дестинацій у світі. До 2030 року воно прагне більш ніж подвоїти кількість іноземних мандрівників, досягнувши 70 млн осіб, порівняно з 27 млн минулого року. Саудівська Аравія оголосила про плани інвестувати близько $1 трлн у розвиток туристичної галузі протягом наступного десятиліття.