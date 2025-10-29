Stellantis, Uber, Nvidia и Foxconn заключили партнерство для создания глобальной сети роботакси. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.
Подробности
- Stellantis будет поставлять шасси, Nvidia из Foxconn будут разрабатывать «мозг» автономии, а Uber подключит авто к своей сети.
- Модульные платформы Stellantis – K0 Medium Size Van и STLA Small – уже совместимы с автономным управлением и позволяют свободно перепланировать салон под групповые поездки. За управление будет отвечать Nvidia Drive AGX Hyperion 10 на ОС DriveOS. Foxconn будет интегрировать электронику.
- Серийный выпуск стартует в 2028 году. Uber сперва выведет на дороги США 5000 машин, а затем расширит сервис на другие страны.
Контекст
Ранее Stellantis заключила партнерство с китайской компанией Pony.ai для запуска сервиса роботакси в Европе. Недавно Uber объявил о начале испытаний полностью автономных автомобилей в Мюнхене совместно с Momenta, а также планирует сотрудничество с Baidu по развертыванию тысяч беспилотных машин во всем мире.
В то же время отрасль автономного вождения сталкивается с серьезными вызовами: высокие затраты на разработку, строгие регуляторные барьеры и федеральные расследования. К примеру, Cruise от General Motors была вынуждена полностью остановить операции после инцидентов.
Несмотря на это, развитие продолжается. Zoox (принадлежит Amazon) уже тестирует роботакси без руля и педалей и готовится к коммерческому запуску в Лас-Вегасе в этом году. Tesla приступила к ограниченным испытаниям с десятком Model Y в Остине в прошлом месяце. Waymo, соблюдая осторожную стратегию, эксплуатирует около 1500 автомобилей и недавно преодолела рубеж в 100 млн миль автономного вождения.
