Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Uber, Stellantis, Nvidia и Foxconn запускают глобальную сеть роботакси

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Stellantis, Uber, Nvidia и Foxconn заключили партнерство для создания глобальной сети роботакси. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Stellantis будет поставлять шасси, Nvidia из Foxconn будут разрабатывать «мозг» автономии, а Uber подключит авто к своей сети.
  • Модульные платформы Stellantis – K0 Medium Size Van и STLA Small – уже совместимы с автономным управлением и позволяют свободно перепланировать салон под групповые поездки. За управление будет отвечать Nvidia Drive AGX Hyperion 10 на ОС DriveOS. Foxconn будет интегрировать электронику.
  • Серийный выпуск стартует в 2028 году. Uber сперва выведет на дороги США 5000 машин, а затем расширит сервис на другие страны.

Контекст

Ранее Stellantis заключила партнерство с китайской компанией Pony.ai для запуска сервиса роботакси в Европе. Недавно Uber объявил о начале испытаний полностью автономных автомобилей в Мюнхене совместно с Momenta, а также планирует сотрудничество с Baidu по развертыванию тысяч беспилотных машин во всем мире.

В то же время отрасль автономного вождения сталкивается с серьезными вызовами: высокие затраты на разработку, строгие регуляторные барьеры и федеральные расследования. К примеру, Cruise от General Motors была вынуждена полностью остановить операции после инцидентов.

Несмотря на это, развитие продолжается. Zoox (принадлежит Amazon) уже тестирует роботакси без руля и педалей и готовится к коммерческому запуску в Лас-Вегасе в этом году. Tesla приступила к ограниченным испытаниям с десятком Model Y в Остине в прошлом месяце. Waymo, соблюдая осторожную стратегию, эксплуатирует около 1500 автомобилей и недавно преодолела рубеж в 100 млн миль автономного вождения.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні