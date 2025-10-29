Stellantis, Uber, Nvidia та Foxconn уклали партнерство для створення глобальної мережі роботаксі. Про це йдеться у спільній заяві компаній.

Деталі

Stellantis постачатиме шасі, Nvidia з Foxconn розроблятимуть «мозок» автономії, а Uber підключить авто до своєї мережі.

Модульні платформи Stellantis – K0 Medium Size Van і STLA Small – вже сумісні з автономним керуванням і дають змогу вільно перепланувати салон під групові поїздки. За кермування відповідатиме Nvidia Drive AGX Hyperion 10 на ОС DriveOS. Foxconn інтегруватиме електроніку.

Серійний випуск стартує у 2028 році. Uber спершу виведе на дороги США 5000 машин, а потім розширить сервіс на інші країни.

Контекст

Раніше Stellantis уклала партнерство з китайською компанією Pony.ai для запуску сервісу роботаксі в Європі. Нещодавно Uber оголосив про початок випробувань повністю автономних автомобілів у Мюнхені спільно з Momenta, а також планує співпрацю з Baidu для розгортання тисяч безпілотних машин в усьому світі.

Водночас галузь автономного водіння стикається із серйозними викликами: високі витрати на розробку, суворі регуляторні бар’єри та федеральні розслідування. Наприклад, Cruise від General Motors була змушена повністю зупинити операції після інцидентів.

Попри це, розвиток триває. Zoox (належить Amazon) вже тестує роботаксі без керма та педалей і готується до комерційного запуску в Лас-Вегасі цього року. Tesla розпочала обмежені випробування з десятком Model Y в Остіні минулого місяця. Waymo, дотримуючись обережної стратегії, експлуатує близько 1500 автомобілів і нещодавно подолала рубіж у 100 млн миль автономного водіння.