Медиахолдинг Trump Media & Technology Group (TMTG), который владеет социальной сетью Truth Social, объявил о слиянии с американской TAE Technologies – одним из ведущих разработчиков в сфере термоядерной энергетики. Говорится в пресс-релизе компании от 18 декабря.

Детали

Компании намерены реализовать амбициозный проект по созданию первой в мире промышленной термоядерной электростанции мощностью 50 МВт.

Слияние будет происходить в формате обмена акциями и оценивается более чем в $6 млрд. После завершения сделки акционеры каждой из компаний будут владеть примерно по 50% объединенного бизнеса.

Сделка также сделает новую структуру одной из первых публичных компаний в мире, работающих в сфере термоядерного синтеза.

Руководство объединенной компанией будут осуществлять со-гендиректора – действующий CEO Trump Media Девин Нуньес и руководитель TAE Михл Биндербауэр. Закрытие сделки ожидается в середине 2026 года при условии одобрения акционерами и регуляторами.

Строительство первой термоядерной электростанции промышленного масштаба планируют начать уже в следующем году, при условии получения всех необходимых разрешений.

В совместном пресс-релизе стороны отмечают, что термоядерная энергетика может стать источником «экономически доступной и надежной электроэнергии», которая поможет США сохранить глобальное технологическое и экономическое лидерство, в частности в гонке искусственного интеллекта. Trump Media планирует инвестировать в развитие технологий TAE до $300 млн.

Контекст

TAE Technologies, основанная в 1998 году, уже создала пять прототипов термоядерных реакторов и привлекла более $1,3 млрд частного капитала. Среди ее инвесторов – Google, Chevron Technology Ventures, Goldman Sachs, Sumitomo Corporation of Americas и другие. После слияния Trump Media останется холдинговой компанией для Truth Social, Truth+, Truth.Fi, а также получит контроль над TAE Technologies, TAE Power Solutions и TAE Life Sciences.

Trump Media & Technology Group (TMTG) была создана 8 февраля 2021 года Энди Литинским и Вэсом Моссом. Штаб-квартира компании расположена в Сарасоте, штат Флорида (США). Ключевым продуктом TMTG является социальная платформа Truth Social, которая начала работать 21 февраля 2022 года.

В марте 2024 года компания завершила слияние со специализированной на SPAC-сделках Digital World Acquisition Corp. (DWAC). После этого объединенная компания вышла на биржу Nasdaq под тикером DJT.