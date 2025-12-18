Медіахолдинг Trump Media & Technology Group (TMTG), який володіє соціальною мережею Truth Social, оголосив про злиття з американською TAE Technologies – одним із провідних розробників у сфері термоядерної енергетики. Йдеться в пресрелізі компанії від 18 грудня.

Деталі

Компанії мають намір реалізувати амбітний проєкт зі створення першої в світі промислової термоядерної електростанції потужністю 50 МВт.

Злиття відбуватиметься у форматі обміну акціями та оцінюється більш ніж у $6 млрд. Після завершення угоди акціонери кожної з компаній володітимуть приблизно по 50% об’єднаного бізнесу.

Угода також зробить нову структуру однією з перших публічних компаній у світі, що працюють у сфері термоядерного синтезу.

Керівництво об’єднаною компанією здійснюватимуть співгендиректори – чинний CEO Trump Media Девін Нуньєс і керівник TAE Міхл Біндербауер. Закриття угоди очікується в середині 2026 року за умови схвалення акціонерами та регуляторами.

Будівництво першої термоядерної електростанції промислового масштабу планують розпочати вже наступного року, за умови отримання всіх необхідних дозволів.

У спільному пресрелізі сторони наголошують, що термоядерна енергетика може стати джерелом «економічно доступної та надійної електроенергії», яка допоможе США зберегти глобальне технологічне й економічне лідерство, зокрема в гонці штучного інтелекту. Trump Media планує інвестувати в розвиток технологій TAE до $300 млн.

Контекст

TAE Technologies, заснована в 1998 році, вже створила п’ять прототипів термоядерних реакторів і залучила понад $1,3 млрд приватного капіталу. Серед її інвесторів – Google, Chevron Technology Ventures, Goldman Sachs, Sumitomo Corporation of Americas та інші. Після злиття Trump Media залишиться холдинговою компанією для Truth Social, Truth+, Truth.Fi, а також отримає контроль над TAE Technologies, TAE Power Solutions і TAE Life Sciences.

Trump Media & Technology Group (TMTG) була створена 8 лютого 2021 року Енді Літінським та Весом Моссом. Штаб-квартира компанії розташована в Сарасоті, штат Флорида (США). Ключовим продуктом TMTG є соціальна платформа Truth Social, яка почала працювати 21 лютого 2022 року.

У березні 2024 року компанія завершила злиття зі спеціалізованою на SPAC-угодах Digital World Acquisition Corp. (DWAC). Після цього об’єднана компанія вийшла на біржу Nasdaq під тикером DJT.