Стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity запускает новый поисковик на базе ИИ на платформе Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в сообщении Trump Media от 6 августа.

Подробности

Поисковик, названный Truth Search AI, уже доступен в веб-версии Truth Social, а публичное бета-тестирование для приложений на iOS и Android запланировано на ближайшее будущее.

Компания сообщила, что технология Perplexity обеспечивает «прямые, контекстно точные ответы с прозрачными цитатами», что значительно увеличит объем доступной информации для пользователей Truth Social. В то же время платформа сохраняет контроль над источниками информации, используемыми ИИ-поисковиком.

Truth Social использует API Perplexity Sonar, позволяющий осуществлять поиск в интернете для получения актуальной и проверенной информации, даже если данные получены с веб-сайтов, блокирующих сканеры Perplexity. API также поддерживает структурированный вывод, позволяющий пользователям определять формат ответов поисковика.

Представитель Perplexity Джесси Дваер в комментарии TechCrunch отметил, что API Sonar будет точным в пределах тех источников, которые определит Truth Social. «У нас нет ни видимости, ни контроля над этим», – сказал Дваер, сравнивая это с использованием API во внутренних системах компании или для академических исследований.

Для оценки источников, которые использует поисковый бот, Axios задал ему ряд вопросов, в частности: «Что произошло 6 января 2021 года?» и «Почему Дональда Трампа подвергали импичменту?». Во всех ответах наиболее часто или единственным источником информации был FoxNews. Среди других источников – FoxBusiness, The Washington Times и Epoch Times, пишет Axios.

Публичный поисковик Perplexity возвращает более широкий спектр источников, включая Wikipedia, Reddit, YouTube, NPR и Politico.

Truth Social планирует усовершенствовать и расширять функцию поиска на основе отзывов пользователей, параллельно внедряя многочисленные улучшения платформы, заявил Дэвин Нунес, генеральный директор Trump Media и бывший конгрессмен от Калифорнии.

Дмитрий Шевеленко, главный коммерческий директор Perplexity, также отметил, что ИИ Perplexity обеспечивает ответы с «прозрачными цитатами, позволяющими кому-либо углубиться в детали».

Контекст

Trump Media & Technology Group (TMTG) основана 8 февраля 2021 года Энди Литинским и Уэсом Моссом с главным офисом в Сарасоте, штат Флорида, США. Основной проект компании – социальная сеть Truth Social, запущенная 21 февраля 2022 года.

В марте 2024-го TMTG завершила слияние с Digital World Acquisition Corp. (DWAC), компанией, специализирующейся на поглощениях, после чего объединенная структура дебютировала на бирже Nasdaq под тикером DJT.