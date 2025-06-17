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Медиакомпания Трампа запускает фонд для инвестиций в криптовалюты

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Медиакомпания Дональда Трампа, Trump Media & Technology Group, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биржевого фонда (ETF), который будет инвестировать в две крупнейшие криптовалюты – Bitcoin и Ethereum. Об этом пишет Reuters.

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Подробности

  • Фонд, названный Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, будет распределять активы в пропорции 75% Bitcoin и 25% Ethereum. Заявка подана через Yorkville America Digital, а хранение активов и торговля будут обеспечиваться платформой Crypto.com. Фонд будет действовать под брендом Trump ETF Trust.
  • Новый ETF будет конкурировать с аналогичными продуктами от крупных компаний, таких как BlackRock, чей iShares Bitcoin ETF управляет активами на сумму свыше $72,5 млрд. Размер комиссий нового фонда пока не разглашается, в то время как у конкурентов этот показатель составляет около 0,12%.

Контекст

Заявка подана на фоне активной деятельности Трампа в криптовалютной сфере. В 2024 году он выступил на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии и представил мемкоин $TRUMP. Его жена Мелания также запустила свой мемкоин.

Однако после инаугурации оба токена потеряли 60% стоимости. Позже появились сообщения о намерениях демократов запретить Трампу и другим американским чиновникам выпускать собственные криптовалюты.

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