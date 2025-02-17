Казахстан и Венгрия договорились о тестовых поставках нефти «Дружбой»

Астана и Будапешт договорились о тестовых поставках нефтепроводом «Дружба» в 2025-м и совместных проектах в энергетике, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана 17 февраля. В Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Ключевые факты

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран, в частности, сотрудничество в нефтегазовой сфере между компаниями «КазМунайГаз» и MOL Group.

Они обсудили вопросы поставки казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и договорились о тестовых поставках в течение 2025 года.

Стороны также обсудили освоение газоконденсатного месторождения «Рожковское», в котором участвуют обе компании.

Контекст

Северная ветка нефтепровода «Дружба» проходит через Беларусь, Польшу и Германию. Поставки российской нефти в Европу были прекращены с середины 2023 года согласно санкциям ЕС.

Южная ветка нефтепровода проходит через Венгрию, Словакию и Чехию, для них было сделано исключение из санкций из-за зависимости от российского топлива.

Украина летом 2024-го ужесточила санкции против «Лукойла», и это отразилось на Венгрии и Словакии, которые получили исключения из энергетических санкций ЕС против России. Поставки «Лукойла», проходящие через Украину, составляли около 25–30% импорта нефти в Венгрию.

В сентябре 2024 года венгерская MOL заключила новые соглашения о поставках нефти из России после прекращения транзита «Лукойлом».

Всего в прошлом году Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн т российской нефти. По сравнению с предыдущим годом объемы транзита российской нефти сократились на 16%. Это самое низкое значение как минимум с 2014-го и, вероятно, за всю историю независимости Украины.

В отличие от транзита российского газа через Украину, завершившегося 1 января 2025 года, транзит нефти из России продолжается. Украина прокачивает российскую нефть согласно десятилетнему контракту от 2019 года между украинской «Укртранснефтью» и российской «Транснефтью».

10 января 2025 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.