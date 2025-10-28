Венгрия ищет союзников в Чехии и Словакии, чтобы сформировать в Евросоюзе группу стран, скептических к поддержке Украины. Об этом 28 октября пишет Politico со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

Подробности

Премьер Виктор Орбан планирует сотрудничать с Андреем Бабишем, лидером правопопулистской партии ANO, победившей на недавних выборах в Чехии, и со словацким премьером Робертом Фицо. Они хотят согласовывать позиции перед саммитами ЕС, в частности проводить предварительные встречи.

Такой блок может существенно усложнить принятие решений о финансовой и военной помощи Украине. Балаж Орбан уверен: «Я думаю, что это произойдет – и станет все заметнее». Подобное уже работало в миграционный кризис 2015 года. Тогда действовала Вышеградская четверка (V4): Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Группа продвигала сильные внешние границы ЕС, просемейную политику и выступала против обязательного распределения мигрантов.

Альянс распался после полномасштабного вторжения России в Украину: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, а Венгрия – противоположную.

Теперь это будет Вышеградская тройка без Польши. Нынешний польский премьер Дональд Туск поддерживает Украину и не присоединится к Орбану. Фицо и Бабиш разделяют венгерские взгляды: призывают к диалогу с Москвой вместо давления и критикуют дальнейшую помощь Киеву. Бабиша уже обвиняют в том, что он может стать «марионеткой Орбана» в Совете ЕС. Пока официального альянса нет – Фицо избегает формальных союзов, а Бабиш еще не сформировал правительство, поэтому процесс займет время.

Если «тройка скептиков» заработает, решение о поддержке Украины в ЕС будет принимать труднее. Пока это планы, но процесс уже запущен.

Контекст

Венгрия активна и в Брюсселе в целом. Партия Орбана «Фидес» входит в ультраправую группу «Патриоты за Европу» в Европарламенте и ищет партнеров среди консерваторов, националистов и даже некоторых левых. Есть собственный аналитический центр в Брюсселе, финансируемый союзниками Орбана. Дома Орбан у власти 15 лет, но в следующем году выборы: оппозиционная «Тиса» Петра Мадяра сейчас популярнее «Фидеса». Советник Орбана обвиняет ЕС в «скоординированной атаке» на правительство, включая блокирование средств. Еврокомиссия объясняет это нарушением Венгрией европейских законов.