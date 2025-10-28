Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Венгрия ищет партнерства с Чехией и Словакией, чтобы создать в ЕС антиукраинский альянс – Politico

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Венгрия ищет союзников в Чехии и Словакии, чтобы сформировать в Евросоюзе группу стран, скептических к поддержке Украины. Об этом 28 октября пишет Politico со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Премьер Виктор Орбан планирует сотрудничать с Андреем Бабишем, лидером правопопулистской партии ANO, победившей на недавних выборах в Чехии, и со словацким премьером Робертом Фицо. Они хотят согласовывать позиции перед саммитами ЕС, в частности проводить предварительные встречи.
  • Такой блок может существенно усложнить принятие решений о финансовой и военной помощи Украине. Балаж Орбан уверен: «Я думаю, что это произойдет – и станет все заметнее». Подобное уже работало в миграционный кризис 2015 года. Тогда действовала Вышеградская четверка (V4): Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Группа продвигала сильные внешние границы ЕС, просемейную политику и выступала против обязательного распределения мигрантов.
  • Альянс распался после полномасштабного вторжения России в Украину: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, а Венгрия – противоположную.
  • Теперь это будет Вышеградская тройка без Польши. Нынешний польский премьер Дональд Туск поддерживает Украину и не присоединится к Орбану. Фицо и Бабиш разделяют венгерские взгляды: призывают к диалогу с Москвой вместо давления и критикуют дальнейшую помощь Киеву. Бабиша уже обвиняют в том, что он может стать «марионеткой Орбана» в Совете ЕС. Пока официального альянса нет – Фицо избегает формальных союзов, а Бабиш еще не сформировал правительство, поэтому процесс займет время.
  • Если «тройка скептиков» заработает, решение о поддержке Украины в ЕС будет принимать труднее. Пока это планы, но процесс уже запущен.

Контекст

Венгрия активна и в Брюсселе в целом. Партия Орбана «Фидес» входит в ультраправую группу «Патриоты за Европу» в Европарламенте и ищет партнеров среди консерваторов, националистов и даже некоторых левых. Есть собственный аналитический центр в Брюсселе, финансируемый союзниками Орбана. Дома Орбан у власти 15 лет, но в следующем году выборы: оппозиционная «Тиса» Петра Мадяра сейчас популярнее «Фидеса». Советник Орбана обвиняет ЕС в «скоординированной атаке» на правительство, включая блокирование средств. Еврокомиссия объясняет это нарушением Венгрией европейских законов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні