Удар по «Дружбе». Сийярто анонсировал возобновление транзита российской нефти в Венгрию в «тестовом режиме»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Венгрия рассчитывает на возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в «тестовом режиме» 28 августа, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook. Транзит остановился на прошлой неделе после атаки ВСУ, в результате которой была повреждена инфраструктура на перекачивающей станции «Унеча» в Брянской области России.

  • Масштабы повреждений в этот раз оказались настолько значительными, что ремонт длился несколько дней, отметил Сийярто.
  • «Однако по итогам переговоров с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным удалось найти техническое решение, которое позволит возобновить прокачку в направлении Венгрии уже завтра (28 августа) – в тестовом режиме и меньшими объемами», – написал он.
  • По словам Сийярто, страна использует коммерческие запасы и еще не привлекала стратегические резервы нефти.
  • В то же время венгерский министр подверг резкой критике тех, кто, по его мнению, «оправдывает» атаки Украины на трубопровод, а также Еврокомиссию, которая заявила, что рисков для энергетической безопасности нет. Он призвал Киев воздержаться от дальнейших ударов по маршрутам поставки нефти в Венгрию.

Контекст

Украинские атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры участились летом 2025 года и уже повлияли на экспорт нефти РФ, снижая его объемы.

В ночь на 22 августа транзит российской нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» остановился после очередной атаки на объект возле российско-белорусской границы.

Нефтеперекачивающая станция «Унеча» в Брянской области РФ, ключевой узел магистральной сети нефтепроводов «Дружба», который принадлежит АК «Транснефтепродукт», подверглась атаке беспилотников ГУР в ночь на 13 августа. Эта станция играет немаловажную роль в транспортировке нефти по трубопроводной системе протяженностью около 9000 км, обеспечивая, в частности, потребности военно-промышленного комплекса России. После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить удары по энергетическим объектам, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию, подчеркнув, что страна не имеет отношения к войне.

