Угорщина шукає союзників у Чехії та Словаччині, щоб сформувати в Євросоюзі групу країн, скептичних до підтримки України. Про це 28 жовтня пише Politico з посиланням радника прем’єр–міністра Угорщини Балажа Орбана.

Деталі

Прем’єр Віктор Орбан планує співпрацювати з Андреєм Бабішем, лідером правопопулістської партії ANO, яка перемогла на недавніх виборах у Чехії, та зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Вони хочуть узгоджувати позиції перед самітами ЄС, зокрема проводити попередні зустрічі.

Такий блок може суттєво ускладнити ухвалення рішень про фінансову та військову допомогу Україні. Балаж Орбан упевнений: «Я думаю, що це відбудеться – і стане дедалі помітнішим». Подібне вже працювало під час міграційної кризи 2015 року. Тоді діяла «Вишеградська четвірка» (V4): Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Група просувала сильні зовнішні кордони ЄС, просімейну політику та виступала проти обов’язкового розподілу мігрантів.

Альянс розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, а Угорщина – протилежну.

Тепер це буде «Вишеградська трійка» без Польщі. Нинішній польський прем’єр Дональд Туск підтримує Україну і не приєднається до Орбана. Натомість Фіцо та Бабіш поділяють угорські погляди: закликають до діалогу з Москвою замість тиску та критикують подальшу допомогу Києву. Бабіша вже звинувачують у тому, що він може стати «маріонеткою Орбана» в Раді ЄС. Поки що офіційного альянсу немає – Фіцо уникає формальних союзів, а Бабіш ще не сформував уряд, тож процес займе час.

Якщо «трійка скептиків» запрацює, рішення про підтримку України в ЄС ухвалюватимуть важче. Поки що це плани, але процес уже запущено.

Контекст

Угорщина активна і в Брюсселі загалом. Партія Орбана «Фідес» входить до ультраправої групи «Патріоти за Європу» в Європарламенті та шукає партнерів серед консерваторів, націоналістів і навіть деяких лівих. Є власний аналітичний центр у Брюсселі, який фінансується союзниками Орбана. Вдома Орбан при владі 15 років, але наступного року вибори: опозиційна «Тиса» Петра Мадяра зараз популярніша за «Фідес». Радник Орбана звинувачує ЄС у «скоординованій атаці» на уряд, включно з блокуванням коштів. Єврокомісія пояснює це порушенням Угорщиною європейських законів.