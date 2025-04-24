Украина пока не договорилась о реструктуризации долга по ВВП-варрантам. Переговоры продолжатся (дополнено)

Правительство Украины и представители специального комитета владельцев ВВП-варрантов обменялись вариантами реструктуризации обязательств, однако ни одна из сторон не согласилась принять условия другой. Об этом говорится в сообщении фондовой биржи Euronext. В конце мая Украина должна выплатить по этому долгу $600 млн, пишет FT. Минфин настроен продолжить переговоры с кредиторами.
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Ключевые факты
- С 12 по 23 апреля продолжались переговоры юридических и финансовых советников Минфина Украины (White & Case LLP и Rothschild & Co) с комитетом кредиторов, который состоит из институциональных держателей ВВП-варрантов на общую сумму $3,23 млрд.
- Кредиторы не согласились на предложение Украины и предоставили контрпредложение, но Минфин не принял его. Несмотря на это, министр финансов Сергей Марченко заявил о приверженности диалогу с инвесторами и намерению продолжить переговоры.
- Долговые бумаги (варранты) привязаны к экономическому росту Украины. В связи с тем, что по итогам 2023 года рост ВВП превысил 3%, Украина должна выплатить кредиторам $600 млн в конце мая.
- Украина считает такие условия нерелевантными, ведь полномасштабная война нанесла огромный ущерб экономике Украины, отметил Марченко. «Скромный экономический рост в 2023-м не был признаком стремительного процветания, а скорее свидетельствовал о хрупком восстановлении после почти 30% падения, вызванного вторжением РФ», – подчеркнул глава Минфина.
Украина предложила инвесторам две опции
- Первый вариант: обмен ВВП-варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, эмитированных в 2024 году в рамках реструктуризации. По этой опции инвесторы получат облигации A и B в соотношении 1,35 единиц облигаций на каждую единицу варрантов.
- Второй вариант: изменение условий выпуска ВВП-варрантов, которое включает: отмену выплат за 2025–2028 годы; продление возможности выкупа или отмену варрантов до мая 2029 года с прогрессивным ростом цены выкупа: от 85 центов в 2026-м до 100 центов в 2029 году; реструктурированные варранты (с выплатами в 2029–2041 годах) будут сохранять текущие характеристики, кроме опциона выкупа; владельцы получат 36,6 цента облигаций A и B на каждые 100 центов варрантов.
- Как отметил Минфин, оба варианта являются частью единого предложения, и выбор одного из них будет считаться поддержкой реструктуризации. Для реализации изменений необходимо согласие 75% владельцев по номиналу варрантов на кворумном собрании.
- Специальный комитет, представляющий более 30% владельцев варрантов, предложил Украине выплатить 75% платежа за рост ВВП в 2023 году, запланированного на май, а также выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму $209 млн с погашением в феврале 2029 года. Украина отклонила это предложение.
- Этот шаг отражает стремление Украины адаптировать условия к потребностям разных инвесторов, учитывая их приоритеты и необходимость достижения консенсуса для успешной реструктуризации, отметил Минфин.
ВВП-варранты
По условиям обращения варрантов Украины, выплаты по ним начинают производиться после того, как объем ВВП превысит $125,4 млрд. Этого показателя экономика Украины достигла в 2018 году (тогда ВВП превысил $130 млрд).
Первые выплаты по варрантам относятся к 2019 году, их Украина производит с двухлетним временным лагом. То есть за 2019 год Украина заплатила только в 2021-м.
В 2022-м должны произойти выплаты за 2020 год и т.д., вплоть до 2040-го, когда произойдет последняя выплата за 2038 год.
Выплаты по варрантам привязаны к показателям роста ВВП. Также от ВВП зависит и сумма ежегодных выплат, она исчисляется в процентах к ВВП страны.
Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $3,24 млрд. Срок их обращения истечет в 2040 году. По разным подсчетам, суммарный объем выплат по этим инструментам до истечения срока их обращения может в десятки раз превысить номинальную стоимость.
Контекст
31 июля президент Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий Кабинету Министров временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот закон стал важным шагом для подготовки к реструктуризации долга.
Внешний долг Украины перед коммерческими кредиторами, подлежащий реструктуризации, составляет $23,4 млрд. Он включает в себя еврооблигации, выпущенные во время реструктуризации 2015 года, ценные бумаги для финансирования бюджетных дефицитов, а также евробонды «Укравтодора» под госгарантии. За последние два года к ним добавились неуплаченные проценты из-за действия режима standstill.
Правительство достигло договоренности о списании части долгов только со второй попытки. Во время первого неудачно завершившегося раунда переговоров Минфин предлагал списать 25% долгов и еще 35% – при определенных условиях. В то же время кредиторы соглашались на списание лишь 22,5% с возможностью возобновления этих обязательств в будущем.
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