Украина пока не договорилась о реструктуризации долга по ВВП-варрантам. Переговоры продолжатся (дополнено)

По условиям обращения варрантов Украины, выплаты по ним начинают производиться после того, как объем ВВП превысит $125,4 млрд. Этого показателя экономика Украины достигла в 2018 году (тогда ВВП превысил $130 млрд).

Первые выплаты по варрантам относятся к 2019 году, их Украина производит с двухлетним временным лагом. То есть за 2019 год Украина заплатила только в 2021-м.

В 2022-м должны произойти выплаты за 2020 год и т.д., вплоть до 2040-го, когда произойдет последняя выплата за 2038 год.

Выплаты по варрантам привязаны к показателям роста ВВП. Также от ВВП зависит и сумма ежегодных выплат, она исчисляется в процентах к ВВП страны.

Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $3,24 млрд. Срок их обращения истечет в 2040 году. По разным подсчетам, суммарный объем выплат по этим инструментам до истечения срока их обращения может в десятки раз превысить номинальную стоимость.