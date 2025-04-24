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Україна поки не домовилась про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами. Переговори продовжаться

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

2 хв читання

Уряд України і представники спеціального комітету власників ВВП-варантів обмінялися варіантами реструктуризації зобов’язань, однак жодна зі сторін не погодилася прийняти умови іншої. Про це йдеться в повідомленні фондової біржі Euronext. Наприкінці травня Україна має виплатити за цим боргом $600 млн, пише FT. Мінфін налаштований продовжити перемовини з кредиторами.

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Ключові факти

  • З 12 до 23 квітня тривали перемовини юридичних та фінансових радників Мінфіну України (White & Case LLP та Rothschild & Co) з комітетом кредиторів, який складається з інституційних тримачів ВВП-варантів на загальну суму $3,23 млрд.
  • Кредитори не погодились на пропозицію України й надали контрпропозицію, але Мінфін не пристав на неї. Попри це, міністр фінансів Сергій Марченко заявив про відданість діалогу з інвесторами і намір продовжити переговори.
  • Боргові папери (варанти) прив’язані до економічного зростання України, у зв’язку з тим, що за підсумками 2023 року зростання ВВП перевищило 3%, Україна має виплатити кредиторам $600 млн наприкінці травня.
  • Україна вважає такі умови нерелевантними, адже повномасштабна війна завдала величезної шкоди економіці України, зазначив Марченко. «Скромне економічне зростання у 2023-му не було ознакою стрімкого процвітання, а скоріше свідчило про крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого вторгненням РФ», – наголосив очільник Мінфіну.

ВВП-варанти

За умовами обігу варантів України, виплати за ними починають здійснюватися після того, як обсяг ВВП перевищить $125,4 млрд. Цього показника економіка Україна досягнула у 2018 році (тоді ВВП перевищив $130 млрд).

Перші виплати за варантами стосуються 2019 року, їх Україна робить з дворічним часовим лагом. Тобто за 2019-й Україна заплатила лише у 2021 році.

У 2022-му мали б відбутися виплати за 2020 рік і так далі аж до 2040-го, коли відбудеться остання виплата за 2038 рік.

Виплати за варантами привʼязані до показників зростання ВВП. Так само від ВВП залежить і сума щорічних виплат, вона обраховується у відсотках до ВВП країни.

Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить $3,24 млрд. Термін їх обігу закінчиться у 2040 році. За різними підрахунками, сумарний обсяг виплат за цими інструментами до завершення терміну їх обігу може в десятки разів перевищити номінальну вартість.

Контекст 

31 липня президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.

Зовнішній борг України перед комерційними кредиторами, що підлягає реструктуризації, становить $23,4 млрд. Він включає єврооблігації, випущені під час реструктуризації 2015 року, цінні папери для фінансування бюджетних дефіцитів, а також євробонди «Укравтодору» під держгарантії. За останні два роки до них додалися несплачені відсотки через дію режиму standstill.

Уряд досяг домовленості про списання частини боргів лише з другої спроби. Під час першого раунду переговорів, який завершився невдало, Мінфін пропонував списати 25% боргів і ще 35% за певних умов. Натомість кредитори погоджувалися лише на 22,5% списання з можливістю відновлення цих зобов’язань у майбутньому.

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